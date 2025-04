El local de Ituzaingó que festeja 26 años con pizzas a menos de $3000

En el corazón del conurbano bonaerense, los comercios de barrio son mucho más que un punto de venta: son espacios de encuentro, memoria colectiva y pertenencia. En cada panadería que abre sus puertas al amanecer, en cada ferretería con años de historia, y en cada restaurante que se mantiene fiel a sus sabores, late una parte de la identidad local. L@s vecin@s ls conocen por su nombre, comparten anécdotas, y muchas veces han crecido junto a ellos. En tiempos de crisis o de bonanza, estos comercios resisten, reinventan y tejen redes que sostienen a toda la comunidad.





En este entramado entrañable, La Vanguardia, una de las pizzerías más reconocidas de Ituzaingó, acaba de anunciar una propuesta que combina celebración, memoria y agradecimiento. Ubicada en Avenida Brandsen 2105, esta pizzería con más de dos décadas de trayectoria cumple 26 años en el barrio y decidió festejarlo a lo grande: el próximo 9 de abril ofrecerá sus pizzas más emblemáticas a tan solo $2600.





La iniciativa fue comunicada por sus responsables a través de redes sociales y generó un gran entusiasmo entre l@s vecin@s. La propuesta incluye la posibilidad de adquirir vouchers anticipadamente para acceder a esta promoción única, con la intención de que todos l@s que deseen ser parte de la celebración puedan hacerlo. Para conseguirlos, se puede llamar al 4481-2092 o enviar un mensaje vía WhatsApp al 112329-8793.

Desde el local explicaron que el objetivo principal es festejar junto al lugar que los acompañó durante tantos años. “Lo festejamos en el barrio, con el barrio”, sostuvieron. En un momento donde cada decisión económica cuenta, ofrecer un producto de calidad a un precio accesible se transforma no solo en una promoción, sino en un gesto de cercanía y gratitud.





La Vanguardia no es solo una pizzería. Es el lugar donde muchas familias celebraron cumpleaños, donde se pidió la primera muzza después de un partido de fútbol, o donde más de uno pasó a buscar la cena un domingo por la noche. Es una parte del paisaje urbano de Ituzaingó que, a lo largo de los años, se volvió también parte de su cultura popular.





En un contexto económico difícil, donde muchos comercios enfrentan enormes desafíos para sostenerse, iniciativas como esta también son una invitación a valorar y apoyar a los emprendimientos locales. Elegir comprar en el barrio no solo es una forma de ahorrar, sino también de sostener empleos, proyectos familiares y vínculos comunitarios. La historia de La Vanguardia es una muestra de que cuando el comercio y la comunidad se abrazan, se puede seguir celebrando —con esfuerzo, sí, pero también con alegría y con una porción de muzza bien caliente.