“El Médium”, un cortometraje argentino que recorre el mundo

“El trabajo surge de un deseo de volver a hablar de los grandes nombres del cine argentino del siglo XX, cuyos fantasmas están entre nosotros y nos siguen interpelando“. Así define Matías Marra, director oriundo de Olavarría y creador de “El Médium” a su trabajo audiovisual que se estrenó en el marco del BAFICI 2021 y participó de diversos festivales, nacionales e internacionales.

La Ciudad charló con el director acerca de sus inicios en el cine, el mundo audiovisual conurbano, los grandes directores y las premiaciones de “El Médium“, su segundo cortometraje.

¿Cómo comenzó tu carrera en el mundo del cine? ¿Qué te incentivó a sumergirte en él?

Nací y crecí en Olavarría. Siempre me interesó la narrativa y la búsqueda de la dimensión política y afectiva en los relatos, y me acerqué al cine. Mi escuela de cine eran los canales de televisión de películas y los videoclubs.

Desde que era adolescente voy al Festival de Cine de Mar del Plata. En cierto punto, ahí se vuelve real mi interés por la formación audiovisual, como espectador primero, y como cineasta después. Cuando terminé el colegio, vine a Buenos Aires a estudiar cine en la UBA.

¿Cuáles fueron tus influencias y referentes al empezar en el cine? ¿Y ahora?

Cuando era más chico, el cine danés del Dogma 95 me interesaba por su provocación, cada película que veía se sentía como estar viendo algo imposible, algo que nunca había visto así. Thomas Vinterberg sigue siendo de mis directores preferidos.

Luego conocí el Nuevo Cine Argentino, que me aportó una sensibilidad más propia y local. “Los guantes mágicos” de Martín Rejtman tiene mi escena preferida de todo el cine que vi: la escena de los sweaters. (Si no la vieron no dejen de verla)

Hoy en día es más caótico cómo me acerco a las referencias. Cada proyecto va demandando su propia historia previa. Pero los más “transversales”, los que me gusta tener siempre en la cabeza, son Martín Rejtman, Aki Kaurismaki y Carlos Schlieper. La comedia es mi género preferido.

¿Cuáles fueron tus primeros trabajos? ¿Cómo describirías esa experiencia?

Creo que la idea de carrera no es tanto una acumulación de trabajos, sino más bien una experiencia de ir complejizando la mirada, de encontrar la voz propia, de ir probando nuevas formas.

En mi primer corto, “El voto” (2017), quise experimentar cómo es dirigir un corto escrito por mí. En mi segundo corto, “El médium” (2021), quise trabajar con actores profesionales y probar el género comedia. En mis próximos trabajos me interesa potenciar la dimensión audiovisual. Y así sucesivamente: voy de a poco buscando ser cada vez más fiel a mí mismo.

“El Médium” es un trabajo audiovisual que reflexiona sobre el cine de estudios argentino.



¿Qué es “El Médium”? ¿Cómo surgió la idea?

“El Médium” es un corto que trata la historia de Martín, que quiere hacer una película. Como último recurso frente a la desesperación por la falta de ideas, convoca a un médium con un objetivo: hacer un contacto con el espectro del legendario director argentino Leopoldo Torre Nilsson, para que éste lo ayude a dirigir desde el más allá.

El trabajo surge de un deseo de volver a hablar de los grandes nombres del cine argentino del siglo XX. Estos directores vuelven espectralmente porque su vocación continúa: sus fantasmas están entre nosotros y nos siguen interpelando.

Quería reflexionar, desde el siglo XXI, qué tiene para ofrecernos el cine de estudios, un tipo de cine que ya no se hace más.

La idea surge a partir de una investigación muy precisa sobre el espiritismo y el mundo de los médiums. La llave hacia ese mundo fue el libro “Cuando la ciencia despertaba fantasías” de Soledad Quereilhac, que me abrió todo un universo de lo que es el espiritismo específicamente en Argentina.

¿Cómo fue la experiencia de la participación en concursos del trabajo?

“El Médium” se estrenó en BAFICI 2021 y desde entonces ha tenido un gran recorrido por festivales. Lo que más nos gusta son las funciones presenciales, porque nos encuentran con el público.

El corto fue ganador del Premio a Mejor Corto Argentino en el FICCS – Festival Internacional de Cine de la Cuenca del Salado (Rauch), y el Premio a Mejor Guión en el 18º TAFIC, el histórico Festival Internacional de Cortos de Tapiales.

En nuestro estreno fuera del país, obtuvimos el Premio del Público en el 13º Pantalla Latina, el festival latinoamericano de cine en Suiza.

También fuimos parte de la selección oficial de Funcinema (Mar del Plata) y FESAALP (La Plata).

¿Cómo ves el ambiente audiovisual del oeste/conurbano?

Una Ley de Cine Provincial colaboraría en potenciar el cine hecho en el conurbano. Ya hay varias provincias que tienen sus propias leyes de cine, y los resultados empiezan a verse.

Puntualmente sobre el Oeste, además del gran referente que es Raúl Perrone, existe una gran voluntad del colectivo de Cineastas del Oeste de establecer un punto de encuentro entre todos los que hacemos cine por acá.

El trailer de “El Médium” está disponible en YouTube.