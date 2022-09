“El olvidado es un viaje inmóvil hacia lo más profundo de un laberinto de instantes petrificados por el tiempo y el dolor. Una lectura donde lo más punzante crepita piel adentro y eclosiona en una escritura donde la nostalgia puede ser el cruel reverso de una dulzura perdida”, reza la sinopsis escrita por Julián Contreras para “El olvidado”, la nueva novela de Pablo Bauchiero Chávez que fue editada por Petricor Ediciones.

Iniciada como una historia breve que optó por otros caminos, “El olvidado” es la primera novela que publicará el autor de otros libros como “Invierno subterráneo”, además de convertirse en la excepción a la regla de la edición y publicación autogestiva en la carrera del escritor.

La Ciudad conversó con Pablo Bauchiero Chávez acerca de los orígenes del nuevo trabajo, la peculiaridad del título y las maneras de conseguir “El olvidado”, próximamente en librerías físicas y digitales.

¿Cómo surgió “El olvidado”? ¿Cuáles fueron tus inspiraciones para escribir esta nueva novela?

“El olvidado” surgió a raíz de una idea que ya venía teniendo desde mediados de 2021. Quería escribir una historia que sea diferente a lo que suelo mostrar y, desarrollando el argumento, me di cuenta de que terminaba siendo más largo de lo que había pensado en un principio y se convirtió en una novela, la primera que voy a publicar.

¿De qué trata la novela?

Es una historia un tanto introspectiva sobre una persona que se encuentra absolutamente sola en el mundo, con sus propios pensamientos y rodeada de recuerdos y de una cotidianeidad que a veces le es adversa. Hay algunos puntos que son un poco autobiográficos y utilicé elementos del realismo mágico en la construcción del personaje principal.

¿Cómo fue la elección del título? ¿Por qué optaste por “El olvidado”?

El título creo que me llevó más tiempo elegirlo que la escritura completa de la obra. Generalmente, con mis otros libros siempre se me ocurría durante el proceso de escritura, pero esta vez se me ocurrió un tiempito después de haberla finalizada.

En un principio había pensado en otros títulos un poco más largos y poéticos, pero decidí llamarlo “El olvidado” porque me resulta más simple y desolador a la vez. Creo que es un término muy fuerte.

¿Cómo fue el proceso de escritura, edición y publicación? ¿Por qué decidiste publicarlo con Petricor Ediciones?

El proceso de escritura fue entre noviembre de 2021 y abril de 2022, atravesado por diversas circunstancias personales que, en cierta medida, se reflejan un poco en la historia.

Suelo trabajar con mis libros de forma autogestiva e independiente, confeccionándolos todo de punta a punta por mi cuenta, pero, esta vez, decidí hacerlo con Petricor Ediciones, con Julián Contreras –a quien ya conocía desde hacía unos años y con quien siempre tuve ganas de hacer algo– para seguir apostando a un trabajo en común y con quien estoy muy agradecido.

¿A partir de cuándo podrá conseguirse “El olvidado”?

El libro ya se encuentra disponible en preventa en la empretienda de la editorial hasta el 30 de septiembre, en donde se podrá reservar el libro a un costo un poco más bajo y el cual saldrá en formato físico en octubre.

Posteriormente, haremos una presentación en el oeste, en donde se podrá conseguir el libro y también se podrán contactar conmigo a mis redes sociales para pedírmelo, combinamos entrega o envío y yo lo hago personalmente.