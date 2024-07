El tenista que vive en Ituzaingó y jugará el US Open

El tenis, en la Argentina, es uno de los deportes más populares y practicados. Más allá de que siempre la actividad estuvo ligada a las clases más altas del país, de a poco esa tendencia se equilibra y son cada vez más las personas que intentan llevar adelante un camino sin tantos recursos disponibles. Este es el caso de Federico Gómez, un tenista nacido en Merlo y que reside actualmente en el partido de Ituzaingó, más precisamente en Parque Leloir, que fue noticia hace algunos días por un logro fascinante: obtuvo la clasificación al Abierto de los Estados Unidos, una de las competencias más relevantes en el circuito profesional. En esta oportunidad, desde Diario La Ciudad, recuperaremos su historia de vida íntimamente conectada con la zona oeste de la Provincia de Buenos Aires.





“Nací en Merlo, pero vivo en Parque Leloir, en Ituzaingó. Mi papá jugaba cuando era chico, pero cuando yo empecé, ya no estaba con el tenis. Empecé a jugar en el club El Jagüel, que ya no está más. Con los años me fui moviendo por la zona. Siempre me entrené por el oeste”, relató Gómez en una entrevista que le concedió al diario La Nación hace algunos meses. Producto de las dificultades que tuvo a la hora de conseguir los recursos necesarios para entrenarse y viajar, cuando tenía 18 años decidió mudarse a los Estados Unidos y probar suerte en el tenis universitario. Fue allí donde se recibió en Administración Deportiva en 2019, aunque su sueño continuaba puesto en dedicarse de manera exclusiva al tenis profesional.

En 2019 tomó la determinación de regresar a las canchas de manera profesional y los éxitos no tardaron en aparecer. En este 2024, además de disputar su primer partido ATP, obtuvo el trofeo más relevante de su trayectoria deportiva: el Challenger de Milán. Con este triunfo ascendió hasta la posición 224 del ranking (la mejor de su vida) y recibió una noticia que lo llena de orgullo: la clasificación al US Open, el cuarto Grand Slam del año.





De esta manera, en unos meses regresará a los Estados Unidos para disputar su primer torneo mayor, desde la clasificación. No caben dudas de que muchas personas que residen en la zona oeste de la Provincia de Buenos Aires seguirán cada uno de sus partidos en la búsqueda de cumplir nuevos sueños.





Nada es sencillo en la vida de un tenista. Los esfuerzos que deben hacer son muy grandes y nadie les asegura un futuro de éxitos. Federico Gómez desafía constantemente su destino y se establece como un claro ejemplo de que no hay edades para poder alcanzar los anhelos más esperados.