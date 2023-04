Elecciones 2023: Como se distribuyen los cargos electivos en un municipio como Ituzaingó

La Cámara Electoral Nacional ya definió el Cronograma Electoral completo. las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) deben realizarse el domingo 13 de agosto; mientras que las Generales el 22 de octubre.

En la provincia de Buenos Aires todavía no está el decreto de convocatoria y por tanto la Junta Electoral provincial todavía no tiene en su portal el cronograma, pero nada indica que la elección no se realizará el mismo día que las nacionales. Para las PASO provinciales, que en realidad se denomina Elecciones Primarias Obligatorias y Simultaneas (E.P.A.S.) sólo puede desdoblarse mediante una modificación a la ley 14.086, no ocurre lo mismo con la elección general que la fecha la establece el gobernador por Decreto.

Dicho esto, es interesante abordar un análisis de como votan en Ituzaingó nuestros electores, intentamos dar algunas respuestas a preguntas como: ¿El voto en blanco va en aumento? ¿Cada vez hay menos gente que vota? ¿Cómo evolucionó el voto de los partidos políticos y/o agrupaciones que se presentaron en nuestro distrito en los últimos tiempos? ¡Hay deferencias entre las PASO y las elecciones generales?.

Sistema de elección de concejales

Para analizar la forma en que votamos en Ituzaingó, primero hay que comprender como es el sistema para la obtención de una banca en el Concejo Deliberante local

Tanto los concejales y consejeros escolares de los municipios, como los legisladores provinciales, senadores y/o diputados electos para la legislatura bonaerense se rigen por la Ley 5109.

Se suman todos los votos computados de cada Sección o Distrito Electoral (se refiere a los municipios) y las del número de sufragios que haya obtenido cada una de las boletas de los partidos o candidatos, clasificando éstas según la denominación con que fueron oficializadas, luego se procede de la siguiente forma:

Se divide el número total de sufragios por el número de candidatos que corresponde elegir, (en Ituzaingó se eligen 10 concejales, o sea número total de votos de todos los partidos y/o agrupaciones dividido diez). El cuociente de esta operación será el cuociente electoral.

Luego se divide la cantidad de votos de cada partido por el cuociente electoral, el número entero de esta división (puede ser uno, dos cuatro, etcétera) corresponde a la cantidad de concejales electos y seguramente sobrará un resto que debe ser tenido en cuenta si realizadas todas las divisiones quedan cargos a cubrir.

Pero, las listas cuyos votos no alcancen el cuociente carecerán de representación; es decir que el total de votos de un partido y/o agrupación, deben ser igual o mayor el cuociente electoral para lograr alcanzar una banca, caso contrario no son tenidos en cuenta para el reparto.

Si la suma de todos los cuocientes (los números enteros producto de las divisiones por el cuociente), no alcanzase el número total de representantes que comprenden la convocatoria (en nuestro caso diez concejales), se adjudicará un candidato más a cada una de las listas cuya división por el cuociente electoral haya arrojado mayor resido (se refiere al número denominado el resto en una división).

Si aún así, quedan cargos a cubrir se las adjudica la lista que mayor cantidad de sufragios obtuvo. Para determinar el cuociente no se computarán los votos en blanco y anulados.

Quizás un ejemplo pueda ser más explicito, supongamos que se presentan cuatro listas en Ituzaingó para competir en las elecciones generales que deben cubrir diez bancas en el Concejo.

Los resultados son:

Lista A, 10.400 votos

Lista B, 8.100 votos

Lista C, 5.100 votos

Lista D, 1.400 votos

En blanco 750 votos.

Ahora bien, se suman todos los votos válidos, excepto el voto en blanco, es 25.000 votos, para determinar el cuociente se lo divide por las bancas a cubrir, es decir diez. El cuociente entonces es 2.500.

Lista A 10.400/2500= 4, equivale a 4 concejales y tiene un resto de 400.

Lista B, 8.100/2500=3 equivale a 3 concejales y tiene un resto de 600.

Lista C, 5.100/2500=2 equivalen a 2 concejales y su resto es de 100

Lista D, obtuvo menos votos que el cuociente, y por lo tanto no obtiene representación.

De esa forma se completan 9 bancas, la última bacante es adjudicada a la Lista de mayor resto, en nuestro ejemplo a la Lista B.

En definitiva: Lista A, obtiene cuatro concejales, lo mismo que la lista B y un concejal para la lista C.

Si también se eligiera Intendente, como va a ocurrir este año, se lo designa por simple mayoría de votos, por tanto le correspondería a la Lista A.

Una observación, el sistema tiende a establecer mayorías en los cuerpos colegiados, en el ejemplo los 600 votos de la lista B que quedaron como resto, le sirvieron para lograr un escaño más en el concejo, en cambio los 1.400 votos de la Lista D, al no alcanzar el valor del cuociente, no lograron obtener una representación.

Este ha sido un ejemplo abstracto, aunque en algunas votaciones en Ituzaingó se comportaron en forma muy semejante, algo atípico ocurrió en la elección del año 2001, sólo dos partidos alcanzaron el piso del cuociente al que le correspondieron 4 y 2 concejales, el resto de bancas se le asignó al partido de mayor cantidad de votos, que obtuvo 8 concejales en total.

Dejamos habilitado los comentarios para recoger las opiniones de los lectores sobre este sistema de elección. La próxima entrega , “evolución de los votos en blanco”.

Por Rubén Magliotti