Escritorxs del Conurbano: Hoy, Emilia Rols

“Mis poemas favoritos son en los que reflexiono sobre el acto de escribir, son los textos donde la poesía se vuelve sobre sí misma, se piensa, se dice”. Así define Emilia Rols, escritora oriunda de Luján, a su propio material, que condensa temáticas y estilos diversos y siempre se arriesga a jugar más allá de la palabra en sí.

La Ciudad charló con la autora de “La arquitectura de los túneles” acerca de sus primeros pasos en el mundo literario, el arte de escribir y de leer, lxs referentes a lo largo del camino, sus próximos trabajos y el ambiente cultural conurbano.

¿Cuándo empezaste a escribir? ¿Cómo fue ese inicio de relación con el mundo de la escritura?

Empecé a escribir cuando tenía quince años aproximadamente, haciendo anotaciones en una libretita roja, que luego se transformaron en poemas en prosa, en verso libre, en haikus.

El acto de la escritura y el de la lectura, para mí, están conectados íntimamente: Escribir es una forma de leer y, en algunas ocasiones, también sucede a la inversa. Así que, podría decir que el inicio, el contacto con el mundo de “las letras”, en mi caso, es anterior al acto de escribir.

Después de ese impulso adolescente, comencé a formarme en diferentes talleres, algunos del conurbano y otros de capital. Luego de mi paso por los talleres comencé a estudiar la Licenciatura en Artes de la Escritura (en la UNA) carrera en la que me sigo formando.

¿A quiénes consideras tus “referentes” en lo literario? ¿Cuáles son tus influencias?

En lo literario, podría decir que a muchos de mis profesores de la carrera los tengo como referentes: Kohan, Kamenszain, Bruzzone, Genovese, entre otros. Además de sus obras y producciones, me interesa mucho su forma de leer, su forma de concebir la narrativa y la poesía, de hacer crítica.

Mis influencias van cambiando, todo el tiempo. En mi primer libro podría decir que hay mucho de Perlongher, de Pizarnik, de Baudelaire, pero también hay matices de la poesía argentina de los 90´. Creo que una escribe con su biblioteca, con su archivo personal que se va expandiendo.

¿Qué pensás del ambiente literario del conurbano? ¿Crees que, en el mercado editorial, lxs escritorxs del conurbano están ganando terreno?

Creo que, en estos últimos años, hubo un crecimiento en cuanto a la visibilizacion de escritores y escritoras del conurbano o de zonas que antes quedaban en los márgenes de la cultura. También hubo un estallido de editoriales independientes con propuestas super interesantes. De hecho, mi primer libro lo edité con una editorial emergente del conurbano.

No estoy segura si ganan terreno en el mercado editorial. Creo que la mayoría no, y hay muchas que tampoco se lo proponen. Pero una de las tantas cosas positivas es que se amplían los canales de difusión y se publican otras voces.

El primer poemario de Emilia Rols fue editado en el 2020 por Vino Tinta Ediciones.

¿Cómo ves el ambiente literario (del conurbano y en general) para las mujeres escritoras y para las disidencias? ¿Crees que el pinkwashing influye en el mercado a la hora de vender literatura de mujeres?

Creo que, definitivamente, estos últimos años las mujeres y disidencias somos una parte central de la escena artística en general. Lo celebro y también soy critica de algunas cosas que eso trajo aparejado: hay cierta poesía panfletaria que no me banco. Me refiero a esa acumulación de versos que son slogans de marchas. Me interesa más otro trabajo con la palabra.

No sé si me interesa la literatura que se define como “literatura de mujeres”, o “para mujeres”. Me interesa la literatura, a secas. Me interesa poder rastrear lo femenino en la escritura (y que eso este presente no quiere decir que haya sido escrito por una mujer). También me interesa replantearme sobre qué es lo femenino en la escritura, que lugar tenemos o decidimos ocupar. Chicas en tiempos suspendidos, de Tamara Kamenszain, abre esos interrogantes, por momentos los contesta también.

De tu propio material, ¿cuáles son tus escritos favoritos y por qué? ¿Cuál es tu último trabajo?

Por ahora tengo un solo libro publicado La arquitectura de los túneles, editado por Vino Tinta Ediciones. Es un libro que me gustó mucho escribirlo, y disfruté aun más todo el proceso de corrección y edición. Mis poemas favoritos son en los que reflexiono sobre el acto de escribir, son los textos donde la poesía se vuelve sobre sí misma, se piensa, se dice.

Ahora estoy trabajando en un libro nuevo donde eso se extrema, es una especie de hibrido entre poesía y ensayo, también hay mucha intertextualidad: canciones de rock, literatura, psicoanálisis, cine.

¿Qué consejo le darías a unx escritorx del conurbano que quiere comenzar a publicar sus escritos?

No sé si estoy en posición de dar consejos. Pero podría decirle que pruebe en mandar sus textos a convocatorias de diarios, revistas, blogs, etc. locales o independientes. En mi experiencia, son siempre bien recibidos y hay propuestas super interesantes. Lo mismo con las editoriales; hay que asesorarse, buscar, probar y darse la chance de conocer formas diferentes de encarar el proceso de publicación.