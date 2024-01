En otro golpe al bolsillo, el gobierno dio de baja la devolución del IVA y los créditos del ANSES para jubilados y pensionados

Dos beneficios a los que los trabajadores y jubilados y pensionados podían acceder para paliar la situación económica, quedaron derogados a partir de hoy 1 de enero.

Créditos ANSES

A través de la resolución 1/2023 publicada este martes en el Boletín Oficial, el gobierno dispuso la suspensión de los créditos Anses para jubilados, pensionados, trabajadores en relación de dependencia y beneficiarios de distintas prestaciones de la seguridad social bajo el argumento de “contribuir a la preservación del valor y rentabilidad” del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Vale recordar que el Fondo tuvo en los últimos años el mayor crecimiento de su historia

La decisión se da en el marco del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2023 que declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025.Así, se interrumpe el financiamiento “hasta tanto se estabilicen las variables económicas y puedan evaluarse las condiciones financieras vigentes”.

Los créditos fueron muy utilizados por los jubilados durante los últimos años. En los dos gobiernos anteriores, el de Macri y el de Alberto Fernández, estos créditos le permitían al jubilados o pensionados acceder a financiación muy accesible para pagar deudas o paliar la perdida del valor nominal de las jubilaciones.

También los trabajadores en relación de dependencia podían acceder a estos créditos. Con un salario de hasta $1.980.000 se podían pedir préstamos de hasta $1 millón con una Tasa Nominal Anual (TNA) subsidiada del 50% a pagar en 24, 36 o 48 cuotas.

Pedir dicho préstamo contaba con mínimos requisitos: residir en la Argentina en forma permanente, tener una antigüedad laboral no menor a 6 meses, no ser trabajador eventual o de casas particulares, no superar la situación 2 en la Central de Deudores del BCRA y ser titular de una tarjeta de crédito en el banco donde cobrás tu sueldo. Además, se comenzaba a pagar a los tres meses de ser solicitado.

Devolución del IVA

También y en otro ajuste a los trabajadores, no se renovó la disposición que permitía el reintegro del IVA a quienes compraran con debito, El programa “Compre sin IVA” reembolsa el Impuesto al Valor Agregado (IVA) comenzó el 18 de septiembre y se extendía hasta el 31 de diciembre de 2023. El gobierno decidió no extenderlo