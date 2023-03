Encuentro de estrellas: el día en que Diego Maradona conoció a Freddy Mercury en Ituzaingó

No caben dudas de que Diego Armando Maradona se ha consolidado como uno de los grandes referentes populares del siglo XXI no solo en la Argentina, sino también en muchas partes del planeta. Sus goles, asistencias, gambetas y su peculiar personalidad es reconocida en todo el mundo, por lo que es difícil que exista alguien que no lo conozca. Un caso similar ocurre con Freddy Mercury, líder de la exitosa banda “Queen” y considerado como uno de los músicos más relevantes de la historia. Más allá de las anécdotas acerca de estos personajes que marcaron una época dorada, lo que no muchos saben es que tuvieron su primer encuentro cara a cara en el municipio de Ituzaingó, más específicamente en el barrio de Parque Leloir.

A principios de la década de los 80, antes de la guerra de Malvinas y en medio de la última dictadura cívico militar en buena parte del continente americano, esta legendaria banda inglesa hizo un tour que incluyó espectáculos en ciudades tales como Rosario, Mar del Plata y Buenos Aires. Uno de los recintos elegidos fue el estadio de Velez Sarsfield, en dónde desplegó todo su repertorio.

De acuerdo a algunos relatos de la época, el primer encuentro entre el astro del fútbol mundial y la estrella del rock se dio en el barrio de Parque Leloir, en una fiesta. Mercury acudió previamente a desarrollar su recital y, a partir de algunas personas en común, convocaron al lugar a Diego Maradona.

Una de las fotos más icónicas que se conocen de aquel momento fue la que lo muestra al ex jugador de la Selección Argentina con la camiseta británica, mientras que Freddy posó con los colores nacionales. El resto de la banda de “Queen” también formó parte de este encuentro mítico.

Cabe destacar que, una vez que esta reunión se produjo, el cantante invitó a Maradona a formar parte de su espectáculo en el estadio de Velez Sarsfield y no defraudó: cada uno de los presentes en la cancha gritaron y corearon su nombre, mientras la banda interpretaba algunos de sus éxitos.

El municipio de Ituzaingó puede enorgullecerse de haber sido el espacio en el cual dos grandes referentes del siglo XX tuvieron la posibilidad de verse las caras. Lamentablemente, ninguno de los dos se encuentra entre nosotr@s en la actualidad, aunque su legado estará por siempre en la memoria de sus fans.