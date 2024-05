“Lo que dice es falso”: Lucas Ghi le respondió a Luis Majul en Radio Kamikaze

El intendente de Morón, Lucas Ghi, se refirió a los dichos del periodista Luis Majul respecto de las obras públicas a realizarse en el barrio Ibáñez del distrito. En diálogo con Luana Pascual de Radio Kamikaze, Ghi aclaró la situación que había sido iniciada por Majul a través de X (ex Twitter) y que pudo responder en una serie de posteos en la red social.



“Lo que dice Majul es mentira, una operación mediática. Teníamos y tenemos aún obras contempladas para el barrio Ibáñez, pero no le generaron ningún tipo de ingreso al Municipio. Son obras que todavía no se pudieron concretar por las modificaciones en los costos. Cosas que pasan en la obra pública. De todos modos, estamos arbitrando los medios para ver cómo materializarlas”, relató Lucas Ghi en el programa.

Asimismo, el intendente de la comuna moronense habló sobre el gobierno de Javier Milei y la realización de obras públicas, afirmando que “al gobierno nacional no le interesa transformar la realidad de los barrios”. Por dicho motivo, Ghi enfatizó que las obras pactadas para el barrio Ibáñez serían derivadas al gobierno de la provincia de Buenos Aires, en caso de que el gobierno nacional le de la espalda al proyecto.

Que dijo Luis Majul

La conversación entre Lucas Ghi y Luana Pascual en Kamikaze surgió a raíz del informe exclusivo que había presentado el periodista Luis Gasulla en el programa La Cornisa de Luis Majul, en donde insistía que existía “una bicicleta” del FISU en Morón. Dicha información fue relevada por el propio Majul en su cuenta de X, en donde agregaba: “El intendente de Morón debería responder qué se hizo con la plata.” Ante esto, Lucas Ghi respondió en la misma red social que “el Estado Municipal no recibió ni un solo peso por esa obra ni del Fisu”.



En Kamikaze, el intendente fue consultado sobre la saña con la que el periodista se refirió a su mandato en Morón: “Hoy soy yo, mañana será otro u otra. No creo que haya una animosidad en particular con mi persona, pero sí con el espacio político al que pertenezco, al que buscarán dañar teniendo en cuenta una expectativa electoral”, comentó. Y agregó: “De todas maneras, creo que no logran su propósito, mucho menos con maniobras como esta. Si hubiesen tenido el decoro de darme la posibilidad de intervenir en la producción de este contenido, hubiese sido un poco más creíble la denuncia”.