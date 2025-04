Ghibli, la IA y el enojo de Miyazaki: Lo que hay detrás del furor de Chat GPT

Hace un par de días, el mundo de internet pareció enloquecer con la función de la inteligencia artificial, Chat GPT de convertir cualquier tipo de imagen o fotografía a una ilustración que evoca el estilo de las películas de Studio Ghibli, el mítico estudio de animación japonés creado (entre otros) por el director Hayao Miyazaki, el responsable de grandes films como "Mi vecino Totoro", "El viaje de Chihiro" y "El Castillo Ambulante", por nombrar algunos.





Sin embargo, a pesar de que el furor por el "estilo Ghibli" llegó incluso hasta canales de televisión nacionales, invadió las redes sociales de las universidades públicas y distintas personalidades destacadas del mundo de la cultura, el periodismo y el espectáculo, se encendió la polémica por los límites de la inteligencia artificial y sus costos no sólo para la comunidad de artistas, sino también para el medio ambiente.





Años atrás, el propio Hayao Miyazaki había calificado al uso de la inteligencia artificial en la animación como "un insulto a la vida misma", mostrándose categóricamente negado a aplicar ese tipo de tecnología en los procesos creativos de sus películas.





La afirmación la realizó en el marco del documental "NHK Special: Hayao Miyazaki – The One Who Never Ends", estrenado en el 2016, en donde puede verse al director japonés presenciar un demo de la utilización de la IA en la animación de un videojuego de terror, en donde los creadores de la demostración argumentaban el uso de la inteligencia artificial como una herramienta para mostrar distintas facetas del dolor que ni siquiera el humano podría comprender.





"Quien haya creado esto no tiene ni idea de lo que es el dolor. Estoy realmente disgustado. Si quieren crear cosas terroríficas, adelante. Pero yo jamás aplicaría este tipo de tecnología a mi trabajo. Realmente creo que es un insulto a la vida misma", sentenció Miyazaki ante los animadores.





El factor humano: La esencia de la ilustración

Hayao Miyazaki es reconocido en Japón y en todo el mundo por su estilo particular a la hora de animar sus películas, además de los métodos considerados ya "poco convencionales" para efectuar sus escenas.





Es bien conocido que el director nipón ha dibujado a mano, incluso cuando ya existía la posibilidad de la animación por computadora, cuadro por cuadro las escenas de sus películas, dedicándose especialmente a los detalles de la naturaleza (como el soplar del viento, el movimiento de las flores o las distintas tonalidades de césped) que se han convertido en la marca insignia de todos los trabajos del Studio Ghibli.

En el documental "NHK Special: Hayao Miyazaki – The One Who Never Ends", el director japonés expresó su opinión acerca de la utilización de la IA en los procesos de animación.

En ese sentido, Miyazaki siempre confió mucho más en las capacidades humanas (con sus aciertos y sus errores) que en las infinitas posibilidades que podría ofrecer un sistema computarizado a la hora de animar.





Por eso, cuando los creadores del demo animado con inteligencia artificial confrontaron al director japonés insistiéndole en que su objetivo era "construir una máquina que pudiera dibujar como los humanos", Miyazaki decidió redoblar la apuesta: "Creo que estamos acercándonos al fin de los tiempos. Los humanos estamos perdiendo la fe en nosotros mismos", sentenció.





El "Estilo Ghibli", una amenaza ambiental

Tras el furor de las imágenes creadas con inteligencia artificial basadas en el estilo de animación del Studio Ghibli, diversas investigaciones dedicadas a impacto de esta tecnología en el medio ambiente alertaron acerca de la huella ecológica que dejan los usuarios con la generación de cada imagen.





Según los estudios de las universidades de Colorado Riverside y Texas Arlington, cada imagen generada por sistemas de IA podría consumir entre 2 y 5 litros de agua, como consecuencia de los procesos de refrigeración necesarios para mantener operativos los servidores que ejecutan estos complejos algoritmos.





Además del elevado costo de agua, al impacto ambiental negativo del uso de la inteligencia artificial para crear estas imágenes se le suma el gasto energético. La Universidad Carnegie Mellon ha realizado una investigación que determinó que los sistemas generativos de IA pueden llegar a consumir 33 veces más energía que un software específico diseñado para tareas similares.

Estudios dedicados al impacto ambiental de la utilización de la inteligencia artificial alertan sobre las consecuencias ecológicas en el agua y la energía.

Respecto a las consecuencias ambientales a largo plazo, el Departamento de Energía de Estados Unidos estima que el consumo energético de los centros de datos dedicados a inteligencia artificial podría triplicarse para 2028. Bajo la misma línea, la Organización Latinoamericana de Energía prevé que la inteligencia artificial (IA) representará el 5% del consumo total de electricidad en América Latina y el Caribe (ALC) hacia el año 2035.





Sin embargo, la culpa no es de los usuarios, quienes quizás de modo inocente decidieron sumarse a una de las millones de tendencias que aparecen constantemente en alza en las redes sociales. El problema radica en las grandes empresas, que son las que operan de forma irresponsable con el medio ambiente y lo utilizan para aumentar sus ganancias sin considerar las consecuencias negativas a futuro.





Lo que sí cabe a los usuarios y las usuarias de Chat GPT que han utilizado esta tecnología para generar versiones "al estilo Ghibli" de sus fotografías favoritas es interrogarse acerca de las cuestiones morales y éticas que se esconden detrás de la imitación del trabajo de Miyazaki. ¿Realmente la IA ha logrado capturar la esencia de los films de Ghibli? ¿O su verdadera magia radica en, precisamente, la emocionalidad humana y la capacidad de dar rienda suelta a la imaginación a partir de los sentimientos?