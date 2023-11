Habrá 2 monobloques de la Libertad Avanza en Ituzaingó

La Libertad Avanza en nuestra ciudad, no logró la unidad y el próximo 10 de diciembre tendrá dos monobloques. Los dos concejales electos, Juan Larralde y Ana Vicenzo no pudieron ponerse de acuerdo y cada uno de ellos formará un monobloque, Larralde junto a la Libertad Avanza y Vicenzo con Avanza Ituzaingó.

Ana Vincenzo en comunicación con La Ciudad, aseguró que “Seguiremos apoyando a Javier Milei, pero desde nuestra propia identidad. No me pareció prudente leer en algún medio que Larralde se proclamaba presidente del bloque cuando ese tema no estaba acordado. En todo caso será presidente de su propio monobloque.

El concejal Juan Larralde junto al presidente electo Javier Milei

En relación a la elección del presidente del HCD, Vicenzo confirmó que votará por el candidato del oficialismo “Creemos que la presidencia le corresponde al que gana la elección, así se votó en los últimos años y lo vamos a respetar“.

La elección del presidente del HCD

La nueva conformación del Concejo Deliberante de nuestra ciudad, dará cuenta de números muy ajustados. El peronismo tendrá 9 concejales, Juntos por el Cambio 9 y 2 la Libertad Avanza. Los 2 votos del Mileismo entonces, serán calves para establecer la mayoría de 11 concejales para aprobar las ordenanzas. En caso de empate el voto del presidente del HCD vale doble.

En este escenario el oficialismo tendrá el camino allanado para la elección del presidente, pero deberá negociar y acordar cada ordenanza o resolución para lograr la mayoría. En alguno de los 2 monobloques de la Libertad Avanza está la llave.