Hikaru Utada, la famosa cantante japonesa que hizo un cover de Bad Bunny

No hay dudas de que Hikaru Utada es ampliamente conocida en todas partes del mundo. Sí, incluso si nunca te pusiste a incursionar en su carrera artística, has escuchado sus canciones. Por ejemplo, si te emocionaste con la última película de Evangelion, habrás llorado también con la mítica “One Last Kiss” que acompaña a la banda sonora, la canción de amor interpretada por la propia Utada.

Lo que seguro no escuchaste de la gran Hikaru es su versión de “Me porto bonito”, el tema del también famosísimo Bad Bunny que es furor en las calles, los bailes y el multiverso de internet. En una transmisión especial por la celebración de su cumpleaños número 40, la cantante japonesa realizó un concierto en donde interpretó canciones que recorrieron toda su carrera, además de piezas de otros artistas.

El cover de Bad Bunny que realizó Hikaru Utada se viralizó rápidamente en las redes sociales.

Los y las fanáticas de Utada se sorprendieron en el recital virtual, no sólo al ver a la artista interpretar una canción en español, sino por la particular elección de la japonesa. ¿Acaso Bad Bunny se hubiera imaginado que, algún día, sus temas llegarían a ser covereados por cantantes del Japón?

Según la cuenta oficial de Hikaru Utada en Twitter, la interpretación de “Me porto bonito” se dio en el marco de la celebración del Año Nuevo Chino, que en esta ocasión, es considerado “el año del Conejo”. Bien jugado, Hikaru.

“Como un fanático puertorriqueño, esto es muy surrealista. Soy fanático tanto de Benito como de Utada, y no puedo creer lo que estoy escuchando”; “¡Qué bonito canta en español!”; “Esto sí que no me lo esperaba. ¡Me encanta su acento!”, fueron algunos de los comentarios que se compartieron en las redes tras la presentación de Hikaru Utada cantando “Me porto bonito”.

¿Hikaru? La más vendida del mundo digital

La trayectoria de Hikaru Utada abarca grandes momentos que la posicionaron como una artista de renombre, dentro y fuera de Japón. En el mundo de los videojuegos, Utada es reconocida por haber interpretado las canciones de la franquicia Kingdom Hearts.

Además, en el ámbito del anime, la cantante se convirtió en un símbolo tras su colaboración con la banda sonora de Evangelion, interpretando “Fly me to the moon”, “Sakura Nagashi”, “Beautiful world” y la ya mencionada “One Last Kiss”.

Hikaru Utada es la artista japonesa con el sencillo digital más vendido de todo el mundo

Sin embargo, otro de los grandes reconocimientos de Utada es haber “superado” a cantantes como Avril Lavigne y Rihanna en lo que remite al mundo de las descargas digitales. Con millones de ventas, la cantante japonesa es la artista que más canciones ha vendido para teléfonos celulares.

También tiene el sencillo digital más vendido del mundo, “Flavor of Life”, con más de 15 millones de descargas legales hasta ahora, lo que supera en número a “Umbrella” de Rihanna y “Girlfriend” de Avril Lavigne. Por otra parte, las ventas digitales de sus canciones, especialmente las de su quinto álbum japonés, “Heart Station”, suman más 20 millones de copias.

Y vos, ¿conocías a Hikaru Utada? ¿Qué opinás de su cover del conejo malo?