Hurlingham en redes: Rodolfo Fiorio, “el saxo de Villa Club”

Rodolfo es vecino de Villa Club, y con su saxo emociona y entretiene otras personas con quien comparte grupos de Facebook y Whatsapp.

El talento usualmente está asociado a hábitos como la práctica y la disciplina, pero sin lugar a dudas también implica una cuota infaltable de alegría y felicidad por el arte. Eso es Rodolfo Fiorio.

Rodolfo habló con La Ciudad y, para la sorpresa de muchos y muchas, nos confiesa que empezó a tocar hace muy poco el instrumento. “Busco una pista que me gusta, agarro el saxofón y toco encima”, así de simple y así de bello. Todo esto mientras su esposa graba con su celular. “Es como para alegrarle la vida a la gente, nada más, haciendo lo que me gusta”, agregó. Y vaya que lo logra.

Rodolfo y su música, un talento que se viraliza

Armado de un amplio repertorio que va del jazz al rock, tangos, boleros y canciones populares; las redes se llenan de elogios para Rodolfo.

“¡Qué hermosa canción, ideal para bailar mi vida”, “Bravo! Sos un Maestro Rodolfo”, “Cada día, me motivas para quererte más. Un temazoooo”, son algunos de los mensajes que pueden leerse hacia su talento con el saxo. “Gracias a Dios sí, y me pone muy contento”, contesta emocionado a las muestras de cariño.

Fiorio como integrante de la banda municipal de San Miguel. A pesar de haber conocido el saxo hace poco, la música siempre estuvo presente.

“No tengo predicción por un solo género, lo que me gusta lo agarro, lo miro y lo toco. Hago es todo un poco, toda la música es bella” añadió Rodolfo, que no se queda quieto y nos confiesa que quiere seguir con su saxofón hacia otros horizontes, como el folclore. “Me gustaría tocar unas lindas zambas y chacareras”, concluyó.

Aquellas personas que quieran disfrutar de la buena música de Rodolfo pueden encontrarlo en su perfil de Facebook y/o contactarlo personalmente a través del mismo para recibir sus videos.