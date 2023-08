Ituzaingó: buscan a un adolescente perdido ayer en el Barrio Las Cabañas

La justicia en conjunto con la policía de Ituzaingó, buscan saber el paradero del Benjamín Giovani Guerrero de 13 años, quien se encuentra desaparecido desde las 19 horas del día de ayer miércoles cuando se fue de su casa alrededor de las 19.00 horas y al momento no regreso, informaron fuentes policiales a La Ciudad.

Los voceros indicaron que el adolescente con domicilio en el Barrio Las Cabañas, tiene contextura física delgada, de tez trigueño, de pelo corto negro, de 1,50 metro de altura, que al momento de irse vestía pantalón tipo jogging de color negro, remera de color gris, zapatillas de color azul marca Nike. No posee percing, no posee tatuajes, no padece enfermedades.

También se explicó que Guerrero no posee SUBE, No posee celular, No posee DNI, pero se presume que sí posee dinero en su poder, su madre desconoce si consume droga, amplía la información. Cualquier información acudir a emergencias 911.

La investigación por Averiguación de Paradero con la intervención de Servicio local de la Niñez de Ituzaingó, se encuentra a cargo de la fiscal María Laura Cristini de UFI 2 Ituzaingo quien dispone se inicie protocolo de búsqueda. La fiscal solicitó colaboración a la DDI Morón y a todas las comisarías para lograr encontrar al menor.