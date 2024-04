Ituzaingó cayó de local y extendió su racha negativa

El Verde perdió ante Muñiz por 1 a 0 en el regreso de Matías De Cicco a la dirección técnica del León. Lleva seis encuentros sin poder ganar de local y el panorama se ve muy oscuro.



En el Estadio Carlos Sacaan, se enfrentaron por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Primera C, el “León”, envalentonado por el triunfo ante Lamadrid, y el “Rayo Rojo”, donde el conjunto ituzainguense necesitaba revalidar la victoria en Devoto, pero las cosas no salieron bien.



Yendo al análisis de lo que dejó este partido, la primera parte, Muñiz fue el protagonista de la etapa inicial, con un juego atildado, presionando y atacando por todos los sectores del mediocampo.



En cambio, Ituzaingó estuvo muy desorientado en su propio campo y no pudo establecer una identidad de juego clara, hasta que a los 17 minutos, un error defensivo del Verde, encontró a Enzo González que eludió al arquero Matías Giroldi, y puso el 1 a 0 para la visita.



Fue un baldazo de agua fría para el equipo de Matías De Cicco que trató de buscar el empate a capa y espada, donde no salió nada de nada para el León, y se fue al entretiempo con ventaja en contra.



Sin embargo, en la parte complementaria, el visitante fue muy superior de principio a fin, aguantó la ventaja parcial, pero el León no encontró una idea clara de juego para llegar a la igualdad.



Solamente generó una chance clarísima con un remate de volea por parte de Alan Visco, y la imagen del equipo fue muy negativa, donde se llegó al final del encuentro con las manos vacías para el León.

De esta manera, Ituzaingó sigue hundido en el Torneo Apertura de la Primera C, y el panorama empieza a complicarse cada vez más, ya que con esta caída, acumula seis partidos sin ganar como local, con tres empates y tres caídas.



El equipo dirigido por Matías De Cicco deberá trabajar mucho para levantar al plantel, y pensar en el próximo partido ante Mercedes, este sábado a las 19 hs, obligado a conseguir una victoria para salir de los últimos puestos del Campeonato.