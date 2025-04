Ituzaingó dio un paso en falso en el Sacaan

El Verde cayó ante Central Córdoba de Rosario por 2-0 y quedó muy lejos de la cima del Campeonato. La próxima fecha, irá a Mercedes.



Bajo un sol radiante en el Oeste del Gran Buenos Aires, por la fecha 6 del Torneo Apertura de la Primera C, se enfrentaron en el Carlos Sacaan, un verdadero partidazo entre el León y el conjunto rosarino, donde el equipo ituzainguense necesitaba volver al triunfo, pero las cosas no salieron bien.



La primera parte fue muy parejo por ambos equipos, aunque Central Córdoba dominó las acciones del mediocampo y en la primera jugada que tuvo, abrió el marcador por medio de Joaquín Messi, a los 9 minutos del primer tiempo.



Baldazo de agua fría para Ituzaingó que no se pudo reponer del gol charrúa, donde tuvo varias aproximaciones, y en una de esas, Rodrigo Soria, de cabeza, se perdió el gol de la igualdad para el Verde.



Pasando la media hora de juego, hubo mucha tensión en el mediocampo, puesto que Ituzaingó emparejó las acciones del partido, y cuando parecía que se venía el empate, a los 42 minutos, se quedó con diez jugadores por la expulsión del delantero Edilson Giménez.



En la segunda mitad, los dirigidos por Matías De Cicco fueron en busca de poder generar juego asociado para convertir la igualdad, hasta que a los 24 minutos, el “Charrúa” sentenció el resultado final de 2-0, a través de un penal ejecutado por Tomás Ramírez.



A partir de ahí, Central Córdoba fue muy superior al León, donde hizo su propio juego y la victoria fue justa, dado que el Verde no le encontró la vuelta para remontar el encuentro.

De esta manera, Ituzaingó sumó su segunda derrota consecutiva en el Campeonato, y el primero, como local.



Con esta caída, quedó en el quinto puesto con nueve unidades, a siete del único puntero que es J.J.Urquiza, con 16 puntos.



En la próxima fecha, el elenco ituzainguense viajará a Mercedes, para enfrentarse ante el dueño de casa, el viernes 18 de abril a las 15:30 hs, obligado a conseguir los tres puntos para volver al triunfo.