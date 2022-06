Ituzaingó: ¿en qué estado se encuentran los bomberos heridos?

Tras el incendio de un colectivo ubicado en 24 de Octubre y Blas Parera, Ituzaingó Sur, dos integrantes de Bomberos Voluntarios de Ituzaingó resultaron heridos este lunes y, tal como informó La Ciudad , debieron ser trasladados a diferentes centros de salud.

Mientras que Joaquín Bischof, que estuvo internado en el Hospital del Bicentenario de Ituzaingó, ya fue dado de alta, su compañero Jorge Alegre aún se encuentra en el Sanatorio del Oeste, aunque en buen estado de salud.

“Pasé a estar con oxígeno ya que al Sanatorio del Oeste (el cual me brindó más que buena atención) llegué con muy poca saturación, me derivaron a terapia intensiva para una mayor atención, pasé por estudios de sangre, tomografías ya que a los facultativos no les gustaba nada de lo que veían por más superficial que son las lesiones”, contó Alegre.

Debido a que tuvo buena saturación durante las 24 horas que estuvo en terapia intensiva, continúa con suero pero sin oxígeno. A su vez, comentó que le hicieron una ecografía “y está todo más que bien”; por lo que adelantó que lo más probable es que este miércoles por la mañana me den de alta.

“De Joaquín lo único que sé es que fue atendido por golpes abdominales y se encuentra de alta desde ayer. La mayor parte del impacto la recibí yo al estar de primero y él era mi segunda”, relató el bombero voluntario.

Jorge Alegre es uno de los Bomberos Voluntarios de Ituzaingó herido el pasado lunes. Crédito: foto provista por el entrevistado.

“El peligro es algo a lo que estamos expuestos”

En relación al riesgo que implica su la tarea que realizan, Alegre comentó: “La situación me generó muchos nervios al principio, y luego pensé en que el peligro es algo a lo que estamos expuestos todo el tiempo y no sólo en un incendio; sino en muchos servicios y es parte de la profesión, es parte de la vida que elegimos los bomberos”.

“Obviamente nadie quiere pasar por algo así (mucho menos la flia que nos espera en nuestras casas). Pero vuelvo a repetir es parte de la profesión y para eso la institución nos capacita todo el tiempo con teorías y prácticas, pero estas cosas pueden pasar”, explicó.

Para finalizar, agradeció a su familia, amigos, compañeros del cuartel, jefatura y comisión directiva “que se hicieron presentes en el lugar del siniestro y en la clínica y a los medios por estar también”.