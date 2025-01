¿Ituzaingó jugaría este año en la B Metropolitana?

La AFA tiene en carpeta modificar los campeonatos de la Primera B Metropolitana y la Primera C, donde el Verde podría volver a estar en la tercera categoría del futbol argentino. En esta nota te contamos los rumores de posibles ascensos a la B Metro.



Los rumores vienen sonando cada vez más fuerte y en la Asociación del Fútbol Argentino puede pasar cualquier cosa, hasta modificar el mapa de las competencias, tanto en la Primera B como en la C, dado que el León dejaría la última categoría y regresaría a la B Metropolitana, este 2025.

A principios de 2023, la AFA cambió todo. Hizo desaparecer la Primera D que se había quedado con once equipos y los ascendió a la C, provocando un movimiento ascendente de equipos.



Pero lo más llamativo fue que eliminó la D pero creó el Promocional Amateur, que vendría a ser lo mismo, sumando 14 equipos más a la órbita de la AFA.



La idea que está surgiendo es que podría desaparecer el Promocional Amateur y que varios de esos clubes que estén dispuestos a afrontar un régimen profesional, suban a la C. Eso provocaría que varios equipos hoy en la C suban y ahí es donde entra Ituzaingó.



Ahora la pregunta es sencilla, ¿Por qué ascendería Ituzaingó?



Esto se debe a que en la Primera B tuvo 22 equipos en 2024 y ascendieron dos a la Primera Nacional: Colegiales por ser campeón y Los Andes a través de la Reválida contra Sarmiento de La Banda, equipo del Federal A, y le hubiera tocado descender a Cañuelas.



A su vez, de la Primera B, descendió Brown de Adrogué y ascendió desde la C, Real Pilar.



Con este esquema, Cañuelas conservaría su lugar y otros seis equipos de la Primera C llegarían a la B para alcanzar la suma de 28 equipos.



Ellos son: General Lamadrid (1º), Berazategui (2º), Deportivo Español (4º), Central Córdoba (5º), Justo José de Urquiza (6º) e Ituzaingó (7º).



Estos equipos serían los que se ubicaron en esos lugares en la tabla general, excluyendo el “Monarca” que fue el campeón y quedó 3º en esa tabla.



De esta manera, se espera que en el transcurso de estos días, la AFA confirme el rumor de la cantidad de ascensos a la B Metropolitana.