Ituzaingó: los videos que prueban que en el Barrio Procrear hay una banda que roba lo que encuentra

Videos aportados por los vecinos del Barrio Procrear de Villa Udaondo, muestran como una banda de delincuentes azota el barrio y roba lo que encuentra a la mano.

Desde hace algunas semanas, las 600 familias que viven en el Procrear muestran su preocupación por una seguidilla de robos que según denuncian se repiten día a día.

Mirta, una vecina del barrio habló con La Ciudad y asegura que algunas casas del barrio se usan como kioscos de drogas: “No me interesa lo que pasa en otros barrios, acá hay que sumar y no restar. Los vecinos no estamos dispuestos a lo que sucede en La Matanza o en Moreno. No importa quien esté al frente del municipio. No vamos a permitir que un barrio de laburantes se trasforme en un lugar de juntadera de ratas y mucho menos que se utilicen casas para kioscos de drogas”.

“Vamos a tratar que el barrio siga siendo lo era y mantener la paz para todos nuestros hijos puedan estar en una plaza o en bicicleta“, agregó la mujer.

Las autoridades municipales y policiales junto a los vecinos quedaron que la semana próxima van a reunirse otra vez para avanzar en un acuerdo de trabajo, mientras que patrullaran la zona.

Anoche se denunció otras andadas de jóvenes encapuchados dentro del barrio tirando piedras y escondidos entre las veredas y las casa.-

Por Ramón González