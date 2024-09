Ituzaingó perdió y no levanta cabeza

El Verde cayó sobre la hora ante General Lamadrid por 2 a 1 y acumuló su quinto partido sin conocer la victoria. El miércoles se viene Muñiz.



Se abrió la fecha 11 del Torneo Clausura de la Primera C, con promesa de buen partido en el Estadio Carlos Sacaan entre el “Verde” y el “Carcelero” donde el León necesitaba volver al triunfo, pero nada de eso sucedió.



El primer tiempo fue muy parejo dado que, Lama se notó muy ordenado y a los 7 minutos intentó con Juan Puppi, quien le pegó por arriba. A los 10’, Mauro Aguirre tomó en el área a Santiago Apa, acción la cual el árbitro Gabriel Flores no cobró penal.



El conjunto ituzainguense no fue contundente, salió siempre por derecha con Alan Sotelo, pero no hubo receptor y así el local no tuvo claridad. Sobre los 22’, hubo un remate bajo desde lejos de Alan Visco, que controló Néstor Acosta.



Cuando el reloj marcaba el minuto 37, la visita tuvo el primero en la cabeza de Gonzalo Núñez, y la pelota dio en el travesaño. Llegando al cierre de la etapa inicial, le pegó Agustín Faillace desde 30 metros y el arquero la sacó de forma increíble.



Y luego, el Verde volvió a acercarse tras un centro de Alcides Miranda Moreira, que Faillace no pudo empujar. Así, se fue la primera etapa con dos equipos que propusieron poco en cuanto a juego.

En el segundo tiempo, ambos comenzaron a merodear en las áreas rivales, el partido se hizo de ida y vuelta.



A los 61’, se rompió el cero: en una gran jugada, Luna tiró un centro bajo y Agustín Faillace convirtió el primer tanto para Ituzaingó.



Luego Lamadrid se adelantó y a los 66’ lo empató Núñez justificadamente. Fue un baldazo de agua fría para los dirigidos por Matías De Cicco que intentó reponerse tras el empate de la visita, en busca de llevarse el triunfo.



A los 91’, cuando se terminaba el encuentro, apareció Rodrigo Monserrat que, apenas pasando mitad de cancha, le pegó por arriba de Matías Giroldi. Golazo de otro partido y sorpresa en el Oeste.



No obstante, en el cierre del partido, Alcides Miranda Moreira se fue expulsado por un codazo, y se llegó al final del encuentro.

De este modo, Ituzaingó continúa con su mala racha jugando en condición de local y sumó su quinto partido sin ganar.



Con esta derrota, quedó en el décimo lugar con 14 unidades, y se alejó de los primeros puestos del Campeonato.



En la próxima fecha, el Verde deberá visitar a Muñiz, este miércoles 11 de septiembre a las 15 hs, en el Estadio Ricardo Puga, de Atlas, buscando volver a sumar de a tres, para tratar de estar entre los primeros cinco puestos del Torneo Clausura.