Ituzaingó: quieren desplazar a la directora de la secundaria 14 después de que la agredieran brutalmente

Los casos de violencia hacia los docentes en las escuelas, en particular y por los casos que se van conociendo, promovidas por algunos padres y madres de alumnos, ha puesto en alerta a las autoridades educativas de la Provincia. Casos como los sucedidos en Ituzaingó hace 3 meses en el Colegio Secundario N 14 o en Morón hace apenas unos días en la escuela N 8, dan cuenta de un problema que crece y que al menos por ahora, nadie se hace cargo.

El caso de la Escuela Secundaria N° 14 de Ituzaingó

Este caso, es uno de los más graves. sucedió a fines de agosto de este año y puede ser tomado como un caso testigo. Ese día la madre de una alumna ingresa a la escuela y sin mediar palabra alguna, agrede a Alejandra Salamanca, directora del colegio. La paliza fue tal, que a la docente tuvieron que darle 3 puntos en la cabeza producto de los golpes. El motivo: la hija de la agresora, al parecer, había sido victima de bullying por otro alumno.

La golpiza se dio en el momento en que se preparaba el almuerzo y los docentes, incluida Salamanca junto a otros padres, preparaban todo. “Fue brutal, la madre ni siquiera intentó hablar con la directora, vino directamente a golpearla. La agarró de los pelos y le golpeó la cabeza contra la pared. Así fue, lo vimos todos”. asegura uno de los padres presentes y que ayudó a separar a la agresora. Salamanca estuvo 1 mes y medio recuperándose física y psicológicamente.

El rol de la inspectora y la jefa de distrito

El sistema educativo bonaerense tiene en su escala jerárquica dos cargos claves por encima de los directores de escuela: uno es el de la o él inspector supervisor quien tiene autoridad en el escuela para promover o desplazar a las directoras o docentes, y el otro es el de inspector/a jefa de distrito; un cargo que supervisa a los y las inspectoras y que reportan a la jefa regional. Nadie en un colegio, hace nada sin consultar con los inspectores.

A simple vista, se puede inferir que el tema de la violencia del que estamos hablando, recae en la orbita de estos inspectores o jefes distritales. Al fin de cuentas, fue ahí adonde recurrió Salamanca para encarar el problema que tuvo en la escuela.

Qué fue lo que sucedió después de la agresión

Aunque Alejandra Salamanca no quiso hablar con este medio, La Ciudad pudo reconstruir los hechos a través de otros actores de la comunidad educativa en contacto con la directora.

” No hables con los medios, tené perfil bajo, vamos a decir que no hubo denuncia así no agrandamos el problema” fueron al parecer las primeras palabras de S.B. inspectora designada para la escuela 14. Esta barbaridad, fue confirmada el día en el que publicábamos la noticia de la agresión: “Los informantes contaron a Diario La Ciudad que la directora prefirió no efectuar la denuncia correspondiente y solo la policía actuó de oficio en el caso.” decíamos el 21 de agosto.

Interior del colegio donde se produce la agresión a la directora

La verdad, es que si se hizo la denuncia que ahora tramita en la justicia penal de Morón. La directora ese día concurrió a la comisaria 4 de San Alberto a contar todo. “La idea de mentirle a los medios, no surgió de ella” aclaran desde el colegio.

“La inspectora vino el día de la agresión e intentaba minimizar lo que había pasado. NO quería tener problemas con la familia agresora ni con la prensa si es que se llegaba a conocer la noticia. Su preocupación fue tratar de controlar todos los daños colaterales que pudieran sucederle a consecuencia del hecho. Al menos no parecía muy preocupada por los docentes y el hecho gravísimo que había pasado. “

“Ella se va y quedamos nosotros acá en el escuela. No actuar con dureza y aplomo puede ser visto por la comunidad educativa como un signo de debilidad. Una madre, reventó la cabeza de la directora contra la pared y nadie hace nada“: el peor ejemplo.

“Empatizar con las familias de la escuela, como insinuó la inspectora, aun en estos casos graves de agresión, es darle de comer a la falsa compaña de desprestigio que montan sobre los docentes cuando dicen que son todos vagos, que faltan o que no son bien vistos por la comunidad”. aseguran desde el colegio.

Una sucesión de errores

Con Salamanca de licencia, asume provisoriamente el cargo de director del colegio Christian Nitrota, quien ocupada el cargo de preceptor. Cabe aclarar que la escuela secundaria N° 14 es el único colegio del distrito con jornada extendida. Los chicos llegan a las 8,30 de la mañana, desayunan, estudian y luego de almorzar en la escuela, se retiran a las 15 30 hs. La jornada extendida en los colegios ubicados en los barrio populares, es la gran apuesta del gobierno de la Provincia de Buenos Aires para revitalizar la educación secundaria y evitar la deserción escolar.

En el mientras tanto y con Salamanca de licencia, S.B. (inspectora del colegio) ve con buenos ojos que la directora agredida no vuelva más al colegio “ Tomate licencia sin goce de haberes y después yo te ceso para darte otro cargo”. “Pensalo bien, quizá no te convenga volver, te podemos dar algún articulo (licencia) para que no pierdas el cargo” proponía. Al negarse Salamanca, comenzaron los castigos: “La inspectora le hizo una nueva evaluación a Salamanca, los últimos 4 años al frente del colegio tuvo siempre 10, ahora casualmente bajó a 6, un numero que no es caprichoso, los directores que son evaluados con menos de 8 deben dejar el cargo“. comentan en la escuela. La presión para que el preceptor Chrisian Nicotra continúe a cargo de director del colegio son cada vez mas insistentes. Hoy en día, Alejandra Salamanca cumple funciones en otro colegio.

Un remedio que empeora la enfermedad

Al comienzo de la nota decíamos que los casos de violencia hacia los docentes en las escuelas, se agrava cada día. Decíamos también que se debería tomar lo que sucedió de la escuela 14 como un caso testigo del rol que asumen los funcionarios que están a cargo de resolverlos: Improvisación, desconocimiento y falta de empatía hacia las víctimas. En la escuela N° 8 de Morón, la marcha que encabezaron los docentes y la comunidad educativa ,no fue por casualidad a la jefatura de Distrito donde tienen su asiento los inspectores.

Crece un reclamo que puede impactar de lleno en la organización de las jerarquías del sistema educativo bonaerense. Es mejor prevenir e intervenir a tiempo.