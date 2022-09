Ituzaingó: Rubén Díaz llega a Juana Teatro Restobar con su faceta standupera

El artista Rubén Díaz, conocido por llenar Ituzaingó de obras emblemáticas, se presentará con su stand up en Juana Teatro Restobar el próximo jueves 15. El show, que es con entrada libre, tendrá lugar desde las 20:30 horas en el espacio ubicado en Belgrano 21.489.

Como no podía ser de otra manera, el show de stand up de Rubén Díaz lleva el nombre de una de sus frases célebres: “Y por qué no?” Durante el monólogo, que está basado en sus vivencias, el artista cuenta anécdotas de sus viajes y de la vida cotidiana.

Además, el evento contará con la presencia de José Barbero como artista invitado.

La incursión de Rubén Díaz en el stand up

Hace tiempo que Díaz comenzó en el mundo stand up. Sin embargo, ahora que mermó el trabajo con las obras arquitectónicas, decidió dedicarle más tiempo. “Ya son 4 años haciendo lo que me gusta y me llena de felicidad al igual que cada una de las cosas que hago”, expresó a través de sus redes sociales.

Asimismo, en otra oportunidad comentó a La Ciudad: “Yo si no tengo objetivo no puedo vivir”. En este sentido, explicó que hará carrera en el stand up hasta que pueda llevar adelante su próximo gran proyecto, la Muralla China.

El artista ya se presentó con sus shows de stand up tanto en la Torre Eiffel ituzainguense, una de sus creaciones, como Paseo La Plaza y Plaza Serrano, ambos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Foto de portada: Instagram @rubendiaz53