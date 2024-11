Ituzaingó volvió con 16 medallas de los Juegos Bonaerenses

El Gobierno Municipal informa los ganadores y ganadoras de la 33ª edición 2024 de los Juegos Bonaerenses, cuya etapa final tuvo lugar en la ciudad de Mar del Plata, del 28 de octubre al 2 de noviembre.



Ituzaingó brilló al obtener un total de 16 medallas, distribuidas en 5 de oro, 6 de plata y 6 de bronce. A continuación, presentamos la lista completa de los ganadores y ganadoras ituzainguenses.

MEDALLAS DE ORO:

Mus. Domingo Poloni y Eduardo López

Atletismo. Julieta Telias, en velocidad 100 mts. (Sub 16 - Colegio Ryan)

Taekwondo. Geraldine Fernández Vidal, sub 14, peso 44 kg.

Lotería. Florentina Jara.

Teatro adultos/as mayores. Matassa Julia y Fiotiti María Ángeles.





MEDALLAS DE PLATA:

Caminata. Diana Scipioni, Silvia Scipioni. Adultos/as mayores.

Atletismo P.C.D. Tatiana Naranjo en salto en largo. Categoría 12, de la escuela N° 501.

Atletismo P.C.D. Tomas Garay, categoría sub 15. Velocidad, 100 mts. Escuela recuperadora.

Gimnasia Artística. Sub 15 nivel 2. Airgym.

Coreografía. Araceli Barreira, Adriana Tordente, Viviana Kleywegt, Rosa Pasarelli, Haydee Carrero, Marcela Corvalán, Lilia Sosa, Olga Bringas.

MEDALLAS DE BRONCE:

Atletismo. Macarena Dell'erba, sub 16 , salto en alto. Colegio Ryan.

Taekwondo. Matías Salinas, sub 14, peso 64 kg.

Escoba del 15. Miguel Contento y Domingo Marini.

Atletismo. Posta 4x100 mixto. Categoría sub 16, del colegio Ryan: Salome Parra, Tomas Caratti, Matías Durruty, Julieta Telias, Cuellar Joaquín.

Tenis de Mesa P.C.D. Luciani Daniel, Joaquín Cuellar. Categoría +18, de Escuela Recuperadora.

Judo. Ian Salvador, sub 14. Dojo Sakura.



Este año, los Juegos Bonaerenses tuvieron un récord de participación, con más de 470 mil personas inscriptas, y cuatro etapas de desarrollo: municipal, regional, interregional y final. Sus objetivos son promover el acceso a la actividad física y la expresión cultural de la población, al mismo tiempo que fortalecer la identidad local y bonaerense. Con su eslogan -"La Pasión de la Provincia"- busca reflejar tanto el esfuerzo individual como el trabajo colectivo, resaltando la riqueza y diversidad territorial que caracteriza a esta competencia, en una provincia tan heterogénea como la de Buenos Aires.