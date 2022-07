Después de los abucheos a Macri, Rodríguez Larreta empezó a armar su propio espacio en Ituzaingó

Cada vez falta menos para que un nuevo proceso electoral se haga presente en nuestro país. En medio de un contexto de crisis económica y un debilitamiento constante por parte del Frente de Todos, Juntos por el Cambio comienza a dar sus primeros pasos en pos de conquistar el sillón de Rivadavia en 2023. Hace algunos días, Mauricio Macri pisó Ituzaingó con el objetivo de tantear el terreno. Las respuestas no fueron las esperadas por el ex presidente de la nación, a tal punto de que muchos vecin@s le reclamaron por su gestión. Estas imágenes no fueron del agrado de las personas allegadas a Horacio Rodríguez Larreta, quien habría comenzado a realizar su propio entramado en el municipio por fuera de la órbita de Gastón di Castelnuovo, candidato natural para presentarle a la intendencia el año próximo.

Ante este panorama, Darío Kubar, ex intendente del municipio de General Rodríguez, se hizo presente en nuestra ciudad y mantuvo conversaciones con diferentes referentes locales. Uno de los asistentes al convite fue Sergio Crego, empresario y ex concejal. La idea es extender a “Estamos”, una agrupación política muy cercana a Horacio Rodríguez Larreta y que conduce Kubar que apoyará a Diego Santilli en una posible interna en torno al candidato para la provincia. Crego formó parte del bloque de Cambiemos hasta que rompió con Di Castelnuovo al acusarlo de tener un arreglo con el intendente Descalzo

Sergio Crego, un conocido opositor a Gastón Di Castelnuovo

Al finalizar su encuentro, el ex jefe comunal sentenció que “tenemos que trabajar para los bonaerenses porque nos necesitan. Este proyecto comparte los valores de la producción, del trabajo y del esfuerzo, tal y como lo entienden Larreta y Santilli. Ellos trabajan cada día con el foco puesto en la provincia y en el país que nos merecemos”.

A su vez, en relación a la nueva agrupación política que comanda, Kubar sostuvo que “Estamos es un espacio que nace porque entiende que son momentos de estar cerca de la gente y de lo que necesita, acompañándolos y conteniéndolos”. La carrera de cara a 2023 ya comenzó e Ituzaingó es una de las paradas obligadas.

¿Qué dicen las encuestas sobre las principales figuras de Juntos por el Cambio?

A poco de que llegue el momento de presentar de manera oficial las listas, varios espacios comienzan a realizar encuestas con el claro objetivo de determinar qué candidato está mejor posicionado. A propósito de esto, un informe realizado CB Consultora Opinión Pública determinó que Diego Santilli se establece en lo más alto.

El actual diputado nacional conserva un 15% de intención de voto según esta compañía, seguido de cerca por Facundo Manes con 13,2%. Otros personajes que tienen chances de aparecer con fuerza en la provincia de Buenos Aires, tales como Cristian Ritondo, Martin Tetaz o Javier Iguacel, no superan los cinco puntos.