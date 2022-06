Justicia para India: La tiktoker y modelo brasileña que vivió violencia de género en Argentina y sigue siendo revictimizada en su país

“Solo quiero vivir en paz”, explica Fabiele, mejor conocida como “India”, en uno de los últimos videos posteados en sus redes sociales. En él, la actriz, modelo e influencer brasileña relata un episodio de revictimización que tuvo que soportar al acudir a la Comisaría de la Mujer en Brasil en busca de asesoría legal para el caso de violencia de género que tuvo que enfrentar en Argentina por parte de su ex pareja y progenitor de su hijo.

“Hoy me encuentro en Brasil con mi hijo de cuatro años, escapando de toda la violencia que sufrí en Argentina. Y cuando vine a pedir ayuda a la Comisaría de la Mujer en mi país, me maltrataron y negaron la información para pelear por la custodia de mi hijo. Estoy desesperada”, relató India en un posteo realizado en la tarde del martes en su cuenta de Instagram.

La violencia no tiene fin

En el 2019, mientras estaba radicada en Argentina, India denunció a su ex por acoso, agresiones y maltratos, muchos de ellos registrados en videos que el mismo acusado le realizaba a India en su cotidianeidad y en presencia de su hijo. “Hice todas las denuncias posibles en Argentina, pero la justicia apoya y encubre al agresor, incluso teniendo todas las pruebas necesarias para meterlo a la cárcel”, detalló en su posteo en redes.

Desde el año de la denuncia, India quiso partir a su país natal junto a su hijo para huir de la violencia. Sin embargo, a días de concretar el tan esperado viaje, la ex pareja de India le realizó una contradenuncia para impedir su retorno a Brasil.

Además, el acusado no autorizaba el traslado de su hijo a Brasil y peleaba por la custodia, lo que llevaba a que India y su hijo tuvieran que continuar soportando las violencias. “Gasta cien mil pesos en una carta para enviar al juez, para joderme, pero no pasa ni un peso para su hijo. Dice que no nos deja viajar porque ‘le preocupa la salud de su hijo’, pero en realidad nunca se preocupó por él en nada”, comentó India en una historia de Instagram.

Finalmente, a mediados de abril del 2022, India y su hijo pudieron volver a Brasil, pero la violencia continúa haciéndose presente. El martes 21 por la tarde, cuando India acudió a la Comisaría de la Mujer del municipio brasileño Engenho Velho, se encontró con una mujer que le respondía “de mala manera” y “le gritaba apuntándole con el dedo”, según relató la modelo en redes.

“Necesito la custodia de mi hijo para poder vivir en paz con él. Estoy muy angustiada, triste, desesperada. No me pueden tratar así en una institución que está para la mujer. Soy una mujer que está pidiendo ayuda y me están negando la información que necesito. Ahora lo que preciso es el apoyo de la justicia brasilera, un abogado brasilero que me ayude en mi caso, que es de extrema urgencia .” India, modelo brasileña acerca del episodio revictimizante que vivió en su país.

Hace tres años que India realizó todas las denuncias pertinentes a su ex en Argentina. Incluso llegó a ponerle una perimetral, que no pudo renovar por no contar con asesoría legal. “Cuando lo denuncié por violencia de género, el juez tomó la denuncia como ‘violencia familiar’. Mi ex me grababa y me insultaba cuando yo quería salir del departamento. Estando con mi hijo en brazos, le preguntaba a mi nene quién le pagaba todo, dejando en evidencia que mi ganancia era muy poca y que básicamente era él quien nos mantenía a los dos”, contaba India en el 2019 luego de denunciar a su ex pareja.

Además, en el mismo año, India se fue del departamento de su ex y tuvo que vivir en la calle durante un tiempo. “Pasé un mes de mierda. Hice cosas que pensé que nunca haría, solo para tener plata para poder estar con mi hijo. La justicia argentina me dio la espalda, me voy de un lado a otro sin tener respuestas, sin tener una audiencia de urgencia”, añadió en un posteo del 2019 en el que buscaba ayuda en Argentina.

Este año, antes de marcharse del país, India logró acceder a un abogado “empático y honesto”, según ella misma definió, que la ayudó a poder volver a su país junto a su hijo. “De todas formas, seguiremos en la pelea”, declaró la modelo en su último día en Argentina.

Actualmente, India y su hijo se encuentran en Brasil, donde la influencer continúa peleando para erradicar la violencia machista de su vida, buscando el apoyo de la justicia brasileña y un abogado que la acompañe en el proceso judicial y legal, mientras su ex pareja sigue en las calles. “Él está obsesionado conmigo y no me deja vivir tranquila con mi hijo. Me dice que no sé hacer nada más que ‘mover el culo en tiktok’, que soy una mala madre y que no tengo valores. Me escribe desde distintos celulares, a pesar de que lo bloqueo constantemente. Solamente quiero que este hombre salga de mi vida de una vez por todas”, concluyó India.