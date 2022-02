La Carrera de Nahuel vuelve con “Rodamos por la Vida”: una bicicleteada contra el cáncer infantil

En el marco del Día Internacional de Lucha contra el Cáncer Infantil, que se conmemora el 15 de febrero, vuelve La Carrera de Nahuel, esta vez con una bicicleteada a Luján que se realizará el próximo sábado 12. La iniciativa llamada “Rodamos por la Vida” forma parte de la campaña de concientización sobre la donación de sangre, médula ósea y órganos.

La concentración será a las 7 horas en Av. Presidente Perón y Martín Fierro, en la Colectora de Acceso Oeste. Media hora más tarde, las y los ciclistas partirán rumbo a Luján.

“Los invitamos a sacarnos una hermosa foto con la bicicleta dorada para visibilizar y acompañar a todas las familias en esta lucha la de todos”, compartieron desde La Carrera de Nahuel. Además, explicaron que a lo largo del recorrido habrá varias paradas “para que se sume gente o puedan pegar la vuelta si así lo desean”.

La convocatoria a la bicicleteada busca generara conciencia sobre el cáncer infantil y la importancia de donar sangre, médula ósea y órganos. Crédito: María de los Ángeles Suárez.

Una vez en Luján, la idea es que quienes se sumen a la bicicleteada se saquen otro retrato con la Basílica de fondo. “Descansaremos (media hora aprox.), comemos algo y pegamos la vuelta rodando a quien quiera volver con nosotros”, expresa el comunicado; y agrega que “el que no se anime podrá volver en tren desde Luján con varios de los ciclistas que irán”.

Los requisitos para participar de la travesía son llevar agua, casco y accesorios de auxilio para la bicicleta, además de respetar ciertas normas de circulación como no sobrepasar a los guías, ya que no se trata de una carrera. Además, desde la organización piden circular de a dos ciclistas, “jamás de a tres por seguridad y para no obstruir el tránsito”; y “no demorarse mucho en las paradas”.

Para anotarse, las personas interesadas pueden contactarse con María de los Ángeles Suárez, mamá de Nahuel Roldán e impulsora de la carrera que lleva su nombre: 11 3282-5861.

La bicicleta dorada, un símbolo de lucha

Como parte de la “travesía por la vida”, las y los ciclistas irán acompañados por una bicicleta dorada, color que simboliza el cáncer infantil. En este sentido, la impulsora de La Carrera de Nahuel, María de los Ángeles Suárez, comentó a La Ciudad que buscan “algún artista que nos ayude a darle un toque especial”.

A su vez, manifestó que necesitan un vehículo de soporte para llevar la bicicleta dorada. “Sería lo ideal una camioneta, para acompañar la largada haciendo de coche guía, ir al costado de la bicicleteada”, explicó.

Las y los ciclistas irán acompañados por una bicicleta dorada, color que simboliza al cáncer infantil. Crédito: María de los Ángeles Suárez.

Desde el Facebook de La Carrera de Nahuel remarcaron que en febrero “Argentina se viste de Dorado”; y detallaron que “el Día Internacional del Cáncer Infantil tiene como objetivo sensibilizar y concientizar sobre la importancia de los desafíos a los que se enfrentan los niños y adolescentes y sus familias”. Otra de las propuestas para esa fecha es salir a la calle con una prenda blanca, en apoyo “a los miles de chicos que luchan por ganarle al Cáncer”.

Asimismo, manifestaron la necesidad “de que todos los niños en cualquier lugar del mundo tengan acceso a un diagnóstico y tratamiento preciso y a tiempo”; así como de la inversión en investigación y “una #LeyOncoPediatrica para que las medicaciones lleguen en tiempo y forma”.