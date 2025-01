La Casa Rosada quiere que Gastón Di Castelnuovo sea el candidato de Milei en Ituzaingó

Un párrafo incluido casi al pasar en una nota publicada ayer en el portal La Política Online, causó un terremoto político en la oposición de Ituzaingó. La publicación, cuenta lo que ya es un secreto a voces: Santiago Caputo, el asesor todo terreno de Javier Milei, está buscando en los municipios del Conurbano dirigentes del PRO para sumarlos a el armado libertario.



"...En el sector de Santiago Caputo ya tuvieron contactos con Delfino porque están interesados en algunos candidatos "jóvenes" del Conurbano para robarle a Macri. Otros de ellos son Gastón di Castelnuovo, Ezequiel Pazos, Martiniano Molina y Santiago Cernadas"... asegura LPO.



"Lo veíamos venir", afirmó un dirigente local libertario. "No tenemos ninguna precisión respecto a eso, no negamos y ni afirmamos nada", comentó a La Ciudad, Santiago Rato, ex vocero de prensa de Di Castelnuovo y actual concejal del PRO en nuestra ciudad. Para negarlo a Macri hace falta algo más que una promesa

La Casta, Macri y los votos

"Lo amo a Macri, pero no tiene apoyo para competirle a Milei", dijo la cordobesa Carmen Álvarez Rivero a El Destape Radio cuando le preguntaron que posibilidades tenía el PRO en estas elecciones legislativas. La decisión de Jorge Macri de desdoblar las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, dejó a la intemperie a la mayoría de los dirigentes del Macrismo que venían intentando listas de unidad con la LLA para salvar la ropa. En el Conurbano, la situación es aún más crítica, el Macrismo ya no tiene electorado, la grieta en estos municipios se consolidó entre el peronismo y Milei, en el medio no hay nada.



A Caputo le interesan los dirigentes del PRO que cumplan 3 condiciones: Que sean jóvenes, que no sean casta y que tengan votos: Di Castelnuovo cumple 2 de las tres condiciones, lo de la casta te lo debo.

Di Castelnuovo hace un tiempo comparte tw del Gordo Dan





En el Mileismo, la jugada de Caputo es una granada en el cristalero. Si a la interna entre Pareja y Romo, le sumamos a los del PRO intentado incorporarse al partido, no queda nadie en pie. "Es cierto que Gastón tiene los votos de oposición en Ituzaingó, pero habría que recordarle a Caputo, que los Di Castelnuovo están atados hace años a los acuerdos con el oficialismo. Solo basta ver a su padre en los actos del municipio y a Gastón ausentarse misteriosamente del recinto del Concejo Deliberante cuando hay que votar y oponerse al aumento de los impuestos. Si eso no es casta, yo ya no entiendo nada", contesta en off un importante dirigente de la LLA que ya puede ver como en esta maratón de candidaturas, lo pasan como alambre caido.



En esta interna además, hay que ver que hace la candidata de Bullrich Silvina Valdevenito, que cumple funciones en el Ministerio de Seguridad como Directora Nacional de Seguridad Ciudadana y espera su turno. Ya hace unos años, tuvo su pelea con Di Castelnuovo que la marginó de las listas y la obligaron a bajarse con promesas incumplidas.

Faltan los votos

Cuando en octubre del 23, Hugo Equiza candidato a intendente de la LLA terminó de contar los votos en Ituzaingó, enseguida entendió que le había ido mal. Con 6 puntos menos que su candidata a gobernadora, pudo ver como muchos votantes de la LLA habían votado en la categoría intendente al candidato del PRO, Gastón Di Castlenuovo. "El mismo porcentaje de votos que perdió Equiza, los sumó Di Castelnuovo, ni uno más, ni uno menos", se puede leer en las publicaciones de aquel año. Aunque Di Castelnuovo perdió claramente contra Pablo Descalzo, los 32 puntos que sumó lo consolidaron como el dirigente opositor más votado y debilitaron a Hugo Equiza que no pudo retener los votos libertarios.



Esta última foto, es la que ve la Casa Rosada para este año y no se equivoca. Con un electorado muy polarizado, solo una figura conocida y con recorrido electoral puede retener los votos del antiperonismo, hoy reconvertido en Mileista. Habrá que ver si el tamiz que elija Santiago Caputo es lo suficientemente grueso como para que pasen los grumos.

Una colecta para la camiseta

El armado libertario en Ituzaingó, se parece mucho a un un grupo de amigos que armó un equipo de fútbol 5 y lanzan una rifa para comprar las camisetas y pagar la cancha. Hace unos días, se hizo público que a fines del 23 inscribieron como comedor - merendero al local central del partido libertario sobre la avenida Ratti. "La idea era juntar recursos pero no lograron que el Ministerio se los aprobara, quedó como preinscripción,. pero si pasaba, pasaba.



Encontraron una fundación fantasma en Quilmes que le prestó el nombre y pusieron a cargo a un asesor del concejal Larralde como responsable del comedor. En la inscripción decían que le daban de comer a 553 personas, nunca fue nadie". Gerentes de la pobreza, les dice Milei.

El comedor que aun figura en la dirección del local central de LLA en Ituzaingó

En este raid por financiarse, y tal como lo informó La Ciudad, Equiza no pierde tiempo. Desde el despacho de Lila Lemoine, donde "trabaja", intentó alejarse de Pareja y hacer migas con el Gordo Dan. Para eso, mandó gente al acto de San Miguel y armó un programa de streaming en el canal de Crónica, para mimetizarse con el personaje. Esperó que lo llamaran. Silencio de radio.

Seis concejales en juego

En el Concejo Deliberante local se renuevan 10 bancas: 4 del oficialismo, 6 de la oposición. En este espacio, todas pertenecen a Juntos por el Cambio. Los libertarios no renuevan ninguna.



Lo cierto hasta hoy, es que Di Castelnuovo tiene que renovar su banca de concejal si quiere sobrevivir. Si las elecciones fueran hoy y tomáramos un promedio de las encuestas, el PRO perdería las 6.



Algo hay que hacer