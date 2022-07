La Escuela de Gimnasia Aeróbica de Morón arrasó en el Torneo Federativo de Misiones

“Una política pública deportiva hace posible que se lleven adelante los sueños de los chicos y que no se pierda su potencial”, sostiene Maximiliano Ezequiel Privitera, uno de los profesores de la Escuela de Gimnasia Aeróbica de Morón, que se consagró recientemente con la Copa Nivel B Nacional del Torneo de Gimnasia Aeróbica de Clubes en el Torneo Nacional Federativo de Gimnasia Aeróbica llevado a cabo en la provincia de Misiones.

Privitera, en conjunto con el deportista Jesús Martín Brizzi Salazar, quien también es docente de la Escuela, y otrxs profesores, viajaron con lxs chicxs de Morón a competir a nivel nacional, luego de conseguir el sueño de ser parte del grupo de deportistas federados.

En una charla íntima con La Ciudad, Maximiliano Privitera compartió los pormenores de la ardua competencia en el Torneo Nacional Federativo de Misiones, contó cómo vivieron lxs chicxs esta experiencia y destacó la importancia del apoyo de Municipio para que cada niñx pueda alcanzar su sueño de ser unx profesional en el deporte.

¿Cómo llegó la Escuela de Gimnasia Aeróbica de Morón a participar del Torneo Nacional Federativo de Misiones?

La convocatoria de este torneo sale desde Misiones a nivel nacional a la Confederación Argentina de Gimnasia, que es la que engloba a todas las distintas federaciones provinciales y territoriales. Para que la Escuela de Gimnasia Aeróbica de Morón pueda participar, primero hubo que federarse por medio de las entidades federativas, que son entidades de representación territorial de las distintas instituciones.

Morón tiene la posibilidad de federarse, por donde está ubicado geográficamente, en la Federación Metropolitana de Gimnasia, o en la Federación Bonaerense. Por cuestiones de logística y movilidad, se decidió hacer en la Metropolitana, para mayor comodidad de lxs chicxs, del traslado y demás. Una vez inscriptos como sujetos pertenecientes a la Federación Metropolitana, pudimos hacer la inscripción al Torneo de Misiones.

¿Cómo es la dinámica de las federaciones y los torneos?

Las federaciones son entidades privadas: Si no se paga, no se puede ser parte. Morón, además de cumplir con todos los requisitos y la documentación correspondiente, también tuvo que pagar. Al igual que con los torneos: Por más que sean torneos en representación de las distintas provincias o regiones, hay que pagar o no se puede participar, tristemente.

Y eso es un gran problema, porque acota la posibilidad de participación. Muchos clubes, muchas instituciones e incluso muchos gimnastas quizás no tienen los recursos económicos para poder llevar adelante este tipo de competencias y, por ende, se quedan afuera.

¿Qué días y en qué categorías compitió la Escuela de Gimnasia Aeróbica de Morón?

Nosotros salimos el miércoles 29 de junio desde Morón y llegamos al día siguiente a Misiones. Fueron días hermosos. Una de las chicas de Morón fue la que empezó, por parte de la Escuela, a competir, presentándose el día sábado en una rutina individual y, el día domingo, compitieron el resto de las rutinas.

La gimnasia aeróbica federativa se divide en niveles: C, B2, B y A. Nosotros nos presentamos en nivel B2, en un individual, y en nivel B en el resto de las rutinas. En total, presentamos doce rutinas de doce categorías y modalidades distintas.

“Estamos muy felices y orgullosos de los chicos, porque consiguieron once primeros puestos. Once rutinas salieron campeonas y una salió subcampeona. Es impresionante y también histórico el hecho de que, una institución se haya federado y, apenas federada, haya conseguido once campeones y un subcampeón, es un montón y algo que nunca ha pasado en la historia de la Gimnasia Aeróbica Federativa.” Maximiliano Privitera sobre la consagración de la Escuela de Gimnasia Aeróbica de Morón como campeona en Misiones.

¿Cómo vivieron lxs chicxs y ustedes los días intensos de campeonato? ¿Cómo se prepararon previamente al torneo?

La verdad, muy entusiasmados y nerviosos. Lxs chicxs lo vivieron como una experiencia única en la que, durante cuatro días, estuvieron abocados cien por ciento a la disciplina, desde que se despertaban hasta que se dormían. Porque todo, incluyendo los momentos de comidas, fueron pensados en función del desarrollo deportivo de lxs chicxs y sus presentaciones. Lo mismo con las horas de descanso y entrenamiento.

Estaban todxs muy alegres y ansiosos, porque era la primera vez que se presentaban a competir en un torneo federativo. Previamente al torneo, estuvimos entrenando un montón. Cabe destacar acá el apoyo de las familias con todo el proceso de entrenamiento y preparación física, antes y durante el torneo, ya sea desde el pago de los uniformes hasta los gastos de alojamiento, transporte, comida, etc.

También queremos mencionar el gran apoyo del Municipio de Morón, que se hizo cargo de los gastos administrativos de la Federación Metropolitana, así como también del Torneo de Misiones. La verdad es que, desde el municipio, gestionaron un montón para hacer posible la participación de Morón en este torneo y destinaron mucho dinero para lxs chicxs, alivianando también la carga para todas las familias.

¿Cómo fue el momento de consagración de la Escuela de Gimnasia Aeróbica de Morón como campeona?

Como mencionaba anteriormente, la Escuela de Gimnasia Aeróbica de Morón se presentó en doce rutinas de doce categorías y modalidades distintas. Y estamos muy felices y orgullosos de los chicos, porque consiguieron once primeros puestos. Once rutinas salieron campeonas y una salió subcampeona. Es impresionante y también histórico el hecho de que, una institución se haya federado y, apenas federada, haya conseguido once campeones y un subcampeón, es un montón y algo que nunca ha pasado en la historia de la Gimnasia Aeróbica Federativa.

Esos logros posibilitaron que la Escuela de Gimnasia Aeróbica del Municipio de Morón se consagre con la Copa Nivel B Nacional del Torneo de Gimnasia Aeróbica de Clubes. El momento del destaque fue enorme, delante de todo el estadio. Estaban todos los gimnastas e instituciones presentes y anunciaron que Morón había sido el ganador de esta Copa, y todo el estadio alentándonos y felicitándonos…fue hermoso, algo único que nunca pensamos que íbamos a lograr de esta manera. No lo podíamos creer.

¿Qué se llevan ustedes, como profesores, de este gran momento para la Escuela?

Como profesores, nos llevamos la alegría enorme por lxs chicxs, así como también mucho orgullo. Porque demostraron que todxs lxs chicxs tienen la posibilidad de ser grandes deportistas, solo hay que darle oportunidades.

Muchos chicos tienen el potencial para ser profesionales, pero se pierden porque no tienen el apoyo o los recursos suficientes. Y ahí es donde tiene que entrar el Estado, que tiene que ayudar a que aquellos que tienen un potencial gigante, puedan llevarlo adelante, explotarlo, manifestarlo en el deporte y dar lo mejor de sí.

Y esto quedó evidenciado en nuestra escuela. La realidad es que, si la Escuela de Gimnasia Aeróbica de Morón no fuera pública, municipal, gratuita, muchos chicos no podrían realizar este tipo de actividades en un club privado, por el gasto enorme que implican las cuotas, matrículas, etc. Una política pública deportiva hace posible que se lleven adelante los sueños de los chicos y que no se pierda su potencial.

¿Cuáles son los próximos proyectos que tiene la Escuela de Gimnasia Aeróbica de Morón?

En agosto tenemos el Torneo Federativo Metropolitano, un clasificatorio. En noviembre tenemos la Final Metropolitana y, en diciembre, la Final Federativa, que es el torneo más importante a nivel nacional y federativo, que se va a llevar adelante en la propia Federación Metropolitana, con fechas y lugar a confirmar.

También vamos a participar de eventos que realizan tanto la Federación Bonaerense como la Metropolitana, bajo las actividades denominadas “Gimnasia para Todos”, a las cuales nos han invitado con lxs chicxs.