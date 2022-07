La Fórmula 1 podría volver a la Argentina

Jorge Rosales, el máximo directivo del Automóvil Club Argentino, reconoció que la posibilidad de que vuelva la F1 en nuestro país, después de 25 años.

El presidente del Automóvil Club Argentino, Jorge Rosales, reconoció que hubo “acercamientos” para que la Fórmula 1 regrese a la Argentina a poco de cumplirse 25 años del último Gran Premio que se corrió en suelo nacional.

El máximo directivo, fue consultado acerca de la chance de que la Fórmula 1 vuelva a tener una fecha en Argentina. En este sentido, dio detalles sobre las últimas intenciones al respecto: “Hasta donde yo sé, han habido acercamientos políticos. Yo no he formado parte de esos acercamientos. Cualquiera que represente al ACA, va a la FIA, va al lugar adecuado y quedate tranquilo que habla de la Fórmula 1.

El problema es que nosotros no vamos si no tenemos la posibilidad cierta de que la carrera se haga. No somos de ir para tirar el título de un diario”, sostuvo, en diálogo con Carburando en TyC Sports.

Por otra parte, en el 2023 se cumplirán 25 años de la última vez que se disputó el Gran Premio de Argentina en el Autódromo de Buenos Aires, y que el evento mundial regrese al suelo nacional es el sueño de todos los fanáticos y directivos.

La última vez que se corrió en el autódromo “Oscar Alfredo Gálvez”, en la Ciudad de Buenos Aires, fue el 12 de abril de 1998, traída por el gobierno del expresidente Carlos Menem. Esa vez se disputó el último Gran Premio de la Argentina, que ganó el alemán Michael Schumacher con Ferrari, seguido de Mikka Hakkinen (McLaren) y a Eddie Irving (Ferrari).

En tanto, el corredor Esteban Tuero fue el único piloto que corrió ese GP, después de 17 años sin la participación argentina en una carrera de esa categoría a nivel local. La última vez había sido en 1981, en la que corrieron Carlos Reutemann (Williams) y Ricardo Zunino (Tyrrell).