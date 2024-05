La historia de la estudiante de La Matanza que llegó a Google

La Universidad Nacional de La Matanza se ha establecido, con el paso de los años, en una gran referencia en materia académica de toda la zona oeste de la Provincia de Buenos Aires. Estudiantes de diferentes partes del conurbano bonaerense se acercan a esta Casa de Altos Estudios para poder emprender algunas de las diversas carreras que ofrecen. Sus egresad@s son el orgullo más grande de esta institución y su conocimiento trasciende por completo las barreras nacionales, a tal punto de abastecer a compañías multinacionales. Este es el caso de Camila Luis, una joven que actualmente trabaja al interior de Google. Desde Diario La Ciudad, en esta oportunidad, relataremos algunos detalles de su historia de vida, como así también las razones por las cuales despertó el interés de una de las empresas más relevantes del planeta.





Desde que era muy pequeña, la joven porteña soñaba con desempeñarse en el universo del periodismo y fue así que se inscribió en la Licenciatura en Comunicación Social en la Universidad Nacional de La Matanza. Fue en esta Casa de Altos Estudios que encontró en una bolsa de trabajo la oportunidad de su vida y la que le transformaría su futuro: participar de una pasantía en esta compañía tan relevante.





Más allá de que el puesto no tenía mucho que ver con lo que estudiaba por aquel entonces, ella se entusiasmaba con la idea de emprender un camino allí. Luego de un período de prueba, quedó efectivizada y en 2022 logró trasladarse a los Estados Unidos, a partir de haber aplicado a una oferta para mudarse a estas tierras.

Actualmente, Camila reside en California, más precisamente en el barrio de Santa Clara. En las oficinas de Google, organiza asuntos ligados a la comunicación con empleados de decenas de estados norteamericanos. De acuerdo a su propia opinión, algunas cosas que más le sorprendieron en este paso fue la enorme cantidad de insumos que cuenta en su box. Duchas para refrescarse durante el trabajo y espacios para relajarse con pianos, cafeterías, donas gigantes para selfies y hasta salas de cines se hacen presentes en cada uno de los rincones de la empresa. Asimismo, cuenta que tiene la posibilidad de llevar a su mascota al empleo.





Más allá de haber tenido un enorme crecimiento en su trayectoria profesional, esta joven que tuvo un gran paso por la Universidad Nacional de La Matanza sabe a la perfección que no todo va de la mano del esfuerzo. En una reciente entrevista que le concedió al diario Clarín señaló que “todos los días hay gente que se levanta y pone lo mejor, y a veces no obtiene resultados que espera. Sólo puedo aconsejar desde mi lugar resignificar lo que la vida propone”.





No caben dudas que la educación pública brinda grandes oportunidades a las nuevas generaciones. En medio de discursos que ponen en tela de juicio la inversión que deben tener estas instituciones, el caso de Camila Luis marca a las claras la necesidad de que las Casas de Altos Estudios se amplifiquen.