La Liga Profesional cambió los horarios por la ola de calor

La Liga Profesional anunció cambios en la programación de este fin de semana por la fecha 7 del Torneo Apertura, donde el Rojo recibirá a Instituto, el Xeneize a Aldosivi, y el clásico entre Huracán vs San Lorenzo.



La intensa ola de calor en el país obliga a tomar decisiones con respecto a los horarios de los partidos del Torneo Apertura de la Liga Profesional y para la séptima jornada, tres de los equipos grandes tendrán modificaciones en sus programaciones.



En el primer caso, el partido entre Independiente e Instituto de Córdoba arrancará una hora más tarde. El mismo se debería jugar a las 17 hs, pero la liga decidió atrasar su comienzo por la alerta meteorológica y se disputará a partir de las 18 hs.

Como se hizo en las fechas anteriores y en las que sean necesarias, por la ola de calor que afecta al país la #LPF varía los horarios de los siguientes partidos.@RosarioCentral - @CASarmientoOf jugarán el sábado 22 a las 21.45 (estaba programado a las 17)@CAHuracan -… pic.twitter.com/f4t7rkBhif — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) February 18, 2025

En segundo lugar, Boca se enfrentará con el “Tiburón” de Mar de Plata, en La Bombonera pero no será a las 19.15, sino que se retrasó un cuarto de hora, dando inicio a las 19.30 hs.



En cuanto al domingo, se destaca el “Clásico de barrio” entre Huracán vs San Lorenzo, que se atrasó una hora, y se disputará a las 18 hs, en lugar de las 17 hs.



Por último, Atlético Tucumán vs Gimnasia de La Plata, y Belgrano de Córdoba con Defensa y Justicia jugarán (los dos partidos) a las 21:00 horas. Los mismos estuvieron organizados para las 19:15 horas.