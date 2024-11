La Scaloneta quiere cerrar el año con una alegría

Argentina se enfrentará esta noche ante Perú a las 21 hs en La Bombonera, buscando volver al triunfo en el último partido del año para el seleccionado argentino.



Lionel Scaloni está repleto de problemas en la previa del partido entre la Selección Argentina y Perú en La Bombonera, que se jugará esta noche a partir de las 21 hs, por la fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, y con transmisión en vivo y en directo a través de Telefé y TyC Sports.



Si bien el entrenador no lo confirmó en la conferencia de prensa que dio en la previa del entrenamiento, el seleccionado nacional realizaría dos modificaciones respecto a los 11 que comenzaron el encuentro en el que perdió por 2-1 ante Paraguay, el jueves pasado en Asunción.



En cuanto a las bajas para el partido contra Perú, la Selección no podrá contar con Nahuel Molina ni con Cristián Romero.



El lateral derecho sufrió una molestia en la cara posterior del muslo derecho, mientras que el defensor de Tottenham fue desafectado debido a un problema en el pie derecho.



Romero había recibido un fuerte golpe durante su último partido con su club ante Aston Villa en la Premier League, y, a pesar de haber jugado infiltrado ante Paraguay, Scaloni decidió no arriesgarlo y enviarlo de regreso a Europa para su recuperación.

El panorama de lesiones en la Selección comenzó antes de la doble fecha de Eliminatorias, con la baja de Nicolás González por un desgarro en el recto femoral, y Lisandro Martínez, quien se lesionó por un golpe en un partido con el Leicester. Además, Germán Pezzella no logró recuperarse de una molestia en el gemelo derecho.



A pesar de las ausencias, Scaloni mantendría en ataque a Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. La incógnita es si Álvarez jugará como delantero o si ocupará el sector izquierdo del mediocampo, tal como lo hizo en el partido ante Paraguay.

Con tantas ausencias por lesiones y problemas físicos, la alineación sería con: Emiliano "Dibu" Martínez; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.