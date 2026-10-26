La UNAHUR realizó las 2° Jornadas de Jóvenes Investigadores antes de su presentación internacional en Brasil

La Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR) fue sede de las ""2das Jornadas de Jóvenes Investigadores para la Paz y el Desarrollo"", un encuentro académico orientado a fortalecer la producción científica local y preparar a la delegación institucional que participará en el exterior. La actividad reunió a estudiantes de grado, posgrado, becarios y docentes en formación bajo la consigna ""Camino a la 33a JJI AUGM"".



El encuentro sirvió como instancia preparatoria para los 40 investigadores seleccionados que representarán a la UNAHUR en las 33° Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM), en Brasil. Además de afinar las presentaciones para el certamen internacional, la jornada funcionó como un espacio de intercambio para toda la comunidad académica, ratificando la misión de despertar vocaciones científicas y fomentar el desarrollo de la ciencia desde Hurlingham.

Apertura, declaraciones y debates

El acto de apertura contó con las exposiciones de Mariné Nicola y Claudio Fernández, en una jornada en la que también participó el secretario de Investigación Juan Pedrosa. El cierre estuvo a cargo del rector Jaime Perczyk, quien ponderó el trabajo de la delegación: ""Es un orgullo para la UNAHUR que 40 estudiantes viajen a representarnos y a mostrar el resultado de años de estudio, investigación y esfuerzo. En un país que algunos quieren destruir, nosotros elegimos reconstruir. Y estamos convencidos de que esa reconstrucción se hace con investigación científica, con docencia y con una universidad pública comprometida con la producción de conocimiento y la construcción de un futuro con más oportunidades para todos"".

Los proyectos expuestos en las aulas

Las disertaciones se distribuyeron en nueve sesiones temáticas. En Educación se analizaron la extensión universitaria, desigualdades de género en la Educación Técnico Profesional y prácticas inclusivas. En Lenguas, artes y cultura se abordó el análisis glotopolítico en archivos, la identidad disidente en la prensa del siglo XIX y el activismo LGBT en medios gráficos.



En Biotecnología y ciencias agrarias destacaron estrategias nanotecnológicas para el Sarcoma de Kaposi, nanorrepelentes contra arbovirus y uso de kéfir y bagazo cervecero. En Salud se trataron infecciones parasitarias en el conurbano bonaerense, políticas alimentarias y yogures funcionales. Por último, en Ciencia, Tecnología e Ingeniería se presentaron impresiones 3D en metales, tomografías cuánticas y el mapeo satelital del río Reconquista.