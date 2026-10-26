La Provincia incorporó las carreras de trote al régimen hípico y oficializó el Hipódromo de Hurlingham

El Gobierno bonaerense promulgó una ley que incorpora formalmente la cría de caballos de la raza American Trotter, su entrenamiento y las carreras de trote al régimen provincial de la actividad hípica. A partir de la modificación de la Ley 13.253, la normativa declaró como hipódromos oficiales a cinco escenarios bonaerenses, entre los que se destaca el de Hurlingham, junto a los de Navarro, Chivilcoy, Pehuajó y Lincoln.



La nueva legislación prevé fondos, marco regulatorio y transmisión para la actividad. En materia presupuestaria, faculta al Instituto Provincial de Lotería y Casinos a destinar entre 9 y 15 puntos del porcentaje asignado al Fondo Provincial del Juego (FOPROJUE) para cubrir gastos del sector hípico, al tiempo que autoriza la asignación de hasta un punto de ese porcentaje específicamente para los hipódromos oficiales de trote.



En declaraciones brindadas al programa ""¿Cómo sigue esto?"" de Radio UNAHUR, Rodrigo Mosman, vocero del escenario hípico de Hurlingham, destacó el impacto del reconocimiento: ""beneficia en varios aspectos, el primero que es un espaldarazo a una actividad de 100 años y al laburo de la gente, que dedica mucho tiempo, y casi siempre en forma amateur"".

Financiamiento e infraestructura local

El vocero explicó que la ley del turf regía desde 2004 e incluía únicamente a los hipódromos de San Isidro, La Plata, Tandil, Dolores y Azul. Con la ampliación aprobada, la especialidad de trote accede a los recursos provinciales. ""lo que genera un aporte económico importante para la actividad, que para el caso de un hipódromo gigante como Hurlingham es vital para su infraestructura. Hoy en día y como están las cosas es muy difícil mantenerlo, estamos hablando de una pista de 1.500 metros principal, una pista de vareo, un hipódromo que tiene una villa hípica adentro y que se están formando varios studs"", puntualizó Rodrigo Mosman.



El dirigente repasó que el trote tuvo su época de esplendor hasta los años 80, sufriendo luego complicaciones por la coyuntura general y malas conducciones. No obstante, hizo hincapié en la cadena productiva que moviliza a nivel local: ""El trote genera muchísimo trabajo, criadores, recreadores, cuidadores, vareadores, herreros, veterinarios, los que producen los insumos, el alimento, los accesorios, mucha gente laburando por el Trote"".

Nuevas pautas de fiscalización

La ley promueve la instalación de totalizadores y terminales para apuestas, la incorporación de equipamiento informático para transmitir las competencias y la aplicación de controles antidoping coordinados entre la autoridad provincial y las comisiones directivas.



A su vez, obliga a los establecimientos a mantener registros actualizados de personal, propietarios, cuidadores y caballos, y exige la contratación de seguros para cubrir eventuales indemnizaciones por daños a terceros durante carreras o…