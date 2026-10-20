Hurlingham: investigan a una distribuidora médica por vender productos de "alto riesgo"

La ANMAT le restringió a Body Aling, una empresa de implantes ortopédicos radicada en el partido de Hurlingham, la distribución de productos médicos. La medida preventiva fue formalizada a través de la Disposición 6650/2026, publicada en el Boletín Oficial.



La resolución recayó sobre la firma Body Aling SRL, una distribuidora que posee domicilios comerciales en la Avenida Vergara 2256 y Avenida Pedro Díaz 857, ambos en la localidad de Villa Tesei.



Según la documentación oficial, el organismo de control inició las actuaciones a raíz de una denuncia que advertía que la empresa estaría comercializando "productos médicos de alto riesgo sin contar con las habilitaciones sanitarias correspondientes".



Durante la investigación administrativa, la ANMAT constató que si bien la distribuidora contaría con habilitación del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires para operar a nivel local, carecía de los registros nacionales exigidos para el "tránsito interjurisdiccional" de insumos médicos. Es decir, no estarían autorizados sanitariamente para enviar su mercadería hacia otras provincias.



En los considerandos de la disposición, el organismo señaló que se incorporó documentación que probaría que la firma habría realizado operaciones comerciales fuera de su jurisdicción habilitada, incurriendo en una presunta infracción a la Ley Nacional de Medicamentos N° 16.463.



Con el objetivo de "proteger a eventuales adquirentes y usuarios", la ANMAT resolvió prohibirle a Body Aling SRL la distribución interjurisdiccional de sus productos hasta tanto regularice su situación legal y obtenga las habilitaciones correspondientes.



En paralelo, el organismo instruyó la apertura de un sumario sanitario tanto contra la firma de Villa Tesei como contra quien ejerza su dirección técnica, a fin de investigar a fondo el caso y determinar las responsabilidades por las supuestas irregularidades detectadas