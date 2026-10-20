Con 520 representantes, Moreno compite en la final provincial de los Juegos Bonaerenses 2026

La delegación de Moreno compuesta por 520 deportistas y artistas participa en la final provincial de la 35° edición de los Juegos Bonaerenses 2026, que se desarrolla entre el 19 y el 23 de octubre en Mar del Plata. Los representantes locales viajaron para competir y defender los colores del distrito en el evento deportivo y cultural más relevante de la provincia.



Para llegar a esta instancia, el distrito alcanzó una participación histórica durante la etapa local, registrando más de 11.200 personas inscriptas. Esta cifra récord evidencia el compromiso del Municipio de Moreno con el respaldo y el desarrollo sostenido tanto del deporte como de la cultura local.

Etapas de competencia y los antecedentes de 2025

La competencia provincial comprende las etapas local, regional e interregional antes de acceder a la final provincial. En las instancias previas, los participantes compitieron para clasificar y obtener la representación de su municipio en el certamen decisivo donde se definen los campeonatos provinciales

En la edición de 2025, la delegación de Moreno logró cosechar un total de 47 medallas en la final de Mar del Plata, distribuidas en 14 de oro, 20 de plata y 13 de bronce. Con ese antecedente, los representantes buscan mantener y consolidar la presencia del distrito en el medallero bonaerense.



Los Juegos Bonaerenses promueven la inclusión, el deporte, la cultura y la participación comunitaria. A través de una amplia variedad de disciplinas y categorías, la convocatoria abarca a jóvenes, personas adultas y personas mayores, generando espacios de encuentro e intercambio que reconocen el esfuerzo, la dedicación y el trabajo colectivo.

Seguimiento de la delegación en vivo

La comunidad puede seguir las actuaciones de los deportistas y artistas locales mediante las transmisiones diarias del canal de YouTube de la Secretaría de Cultura, Educación y Deportes de Moreno desde Mar del Plata, permitiendo alentar y acompañar el recorrido de las distintas disciplinas.



De esta manera, el Gobierno local acompaña la participación de Moreno en la cita provincial y reafirma su compromiso con el fortalecimiento del deporte y la cultura como herramientas de inclusión, integración y construcción de identidad comunitaria.