Se reprogramó el 22° Encuentro de las Provincias y su Cultura en Moreno: fechas y grilla confirmadas

El Municipio de Moreno confirmó de manera oficial la reprogramación del 22° Encuentro de las Provincias y su Cultura, la destacada festividad popular de la zona oeste que debió ser postergada como consecuencia de las malas condiciones climáticas. Tras los cambios organizativos obligados por el clima, las autoridades informaron que la nueva cita para las vecinas y los vecinos del distrito se llevará a cabo el próximo sábado 21 y domingo 22 de noviembre. La sede elegida volverá a ser el predio de la Plaza Dr. Buján, el tradicional espacio público de la localidad de Paso del Rey.



De acuerdo a lo comunicado por el gobierno local, las actividades de ambas jornadas se realizarán con entrada totalmente libre y gratuita para toda la comunidad. El punto de encuentro será el amplio predio situado sobre la Ruta Provincial N° 7, a la altura del kilómetro 35,5, en Paso del Rey, donde las familias podrán acercarse a disfrutar de una amplia oferta de entretenimientos y muestras tradicionales provenientes de diferentes puntos de la Argentina.

Música en vivo con destacados referentes nacionales

Uno de los ejes centrales de la programación será el escenario principal, que albergará shows de reconocida trayectoria nacional. Entre los artistas destacados elegidos para esta 22° edición, la comuna confirmó la presentación en vivo de Mica Chauque, Bruno Arias y Juanjo Abregú, quienes formarán parte de la grilla musical del evento. A lo largo de las dos jornadas, la grilla se completará con la presentación de otros variados artistas y conjuntos que acompañarán el desarrollo de la fiesta popular.

Propuestas culturales, gastronomía y artesanías regionales

A lo largo de la Plaza Dr. Buján, el público podrá recorrer múltiples stands y espacios acondicionados para exhibir las expresiones culturales de las diversas provincias del país. Las familias que concurran al evento en Paso del Rey encontrarán variadas propuestas de música, espectáculos de danza en directo, puestos de artesanías con elaboraciones tradicionales, un sector dedicado a los productos regionales y una oferta gastronómica orientada a las comidas típicas de cada región.

Una fiesta reconocida a nivel provincial y nacional

El Encuentro de las Provincias y su Cultura cuenta con un importante recorrido en la zona oeste, al punto de haber sido declarado formalmente como Fiesta Provincial y de Interés Turístico Nacional. Desde el Municipio de Moreno remarcaron la trascendencia de mantener esta celebración que reúne las costumbres federales en un solo lugar.