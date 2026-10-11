Tragedia en Francisco Álvarez: un niño de 4 años murió tras ser atacado por un pitbull

Una tragedia conmociona a la localidad de Francisco Álvarez, en el partido de Moreno, tras conocerse la muerte de un niño de 4 años que fue atacado por un perro pitbull de la familia. El episodio ocurrió durante este fin de semana en una vivienda ubicada en el barrio La Providencia.



Según la información reportada por la Superintendencia de Seguridad Región AMBA Oeste II, el hecho se desencadenó cuando los padres de la víctima salieron del domicilio para trasladar a otro de sus hijos, dejando al pequeño bajo el cuidado de su madrina.



De acuerdo al relato preliminar de la mujer, ella se ausentó de la habitación por un breve instante y, al regresar, se encontró con el perro atacando directamente al niño.



Un llamado al sistema de emergencias 911 alertó sobre la situación. Rápidamente, agentes del Comando de Patrullas y de la Comisaría 6ta de Moreno arribaron al domicilio, seguidos por una ambulancia del servicio médico local.



Lamentablemente, los profesionales de la salud solo pudieron constatar el fallecimiento del menor en el lugar a causa de las graves heridas.



En tanto, la familiar a cargo debió ser asistida al encontrarse en un profundo estado de shock tras presenciar el hecho. Las autoridades policiales y judiciales correspondientes ya intervienen en el caso para llevar adelante las pericias y esclarecer más detalles sobre la tragedia.