Ariadna Palacios hizo historia en Ituzaingó: es la primera mujer en dirigir en la Primera B Metropolitana

La jueza Ariadna Palacios, de 29 años, marcó un hito en la historia del fútbol argentino al convertirse en la primera mujer en dirigir un partido de la Primera B Metropolitana. El debut histórico se produjo en el oeste del conurbano, en el marco del empate 2-2 entre Ituzaingó y Argentino de Quilmes, correspondiente a la fecha 39 del torneo.



En lo deportivo, el encuentro enfrentó a dos planteles sin urgencias en la tabla final, dado que Ituzaingó ya tenía confirmado su descenso a la Primera C y la visita había quedado sin oportunidades de clasificar a los playoffs. La jornada comenzó favorable para el conjunto quilmeño, que se puso en ventaja a los 30 minutos con un tanto de Martiniano Compagnucci. En el segundo tiempo, a los 55 minutos, Facundo Lando amplió la diferencia para la visita con el 2-0. Sin embargo, el Verde reaccionó: a los 70 minutos, el delantero paraguayo Alcides Miranda Moreira logró el descuento para el local, mientras que el lateral derecho Iván Regules estampó el 2-2 definitivo.



Durante el choque disputado en Ituzaingó, la jueza principal estuvo secundada por los asistentes Matías Noli y Tomás Otero, mientras que Mauro Trinidad se desempeñó como cuarto árbitro. De acuerdo con el medio especializado Doble Amarilla, la referí ya contaba con recorrido como asistente y cuarta árbitra, además de experiencia en el Torneo Proyección, la categoría Promocional y la Primera C.

El recorrido y la trayectoria de Ariadna Palacios

La trayectoria de Ariadna Palacios en las competencias de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) registra antecedentes desde al menos septiembre de 2021, cuando estuvo al frente del partido entre Defensa y Justicia y Argentino de Rosario por la Primera B femenina. Para el año 2024, su desarrollo profesional la llevó a arbitrar encuentros del más alto nivel del fútbol femenino, como el cruce entre Boca y Racing disputado el 5 de mayo en Casa Amarilla, escoltada por Mariana de Almeida y Esperanza Sánchez como asistentes, y Bettina Cingari como cuarta jueza. En esa misma temporada integró la terna a árbitra destacada de la Primera B femenina en los Premios Alumni, compartiendo nómina con Guadalupe Ortiz y Mariela Martino.



Su crecimiento en el ámbito masculino sumó participaciones en el torneo de Reserva, destacándose la conducción del encuentro donde Godoy Cruz superó por 2-0 a Vélez en el predio del club de Liniers el 20 de agosto de 2025. Ese mismo año, la referí fue distinguida con el Premio Alumni a la árbitra destacada de la Primera C femenina, distinción en la que compartió terna junto a sus colegas Sofía Curto y Brisa Fernández.