Es de San Miguel, maneja Uber vestida de fiesta, lleva solo a mujeres y se volvió furor en las redes

Una joven vecina de San Miguel transformó su rutina al volante en un fenómeno viral en las redes sociales. Se trata de Daiana Mazacote, de 29 años, quien desde hace ocho meses trabaja como conductora a través de la aplicación Uber con un estilo distintivo: realiza cada jornada vestida con prendas elegantes, perfumada y maquillada, y tomó la decisión de trasladar únicamente a mujeres.

Seguridad y viajes dedicados a mujeres

La decisión respondió a una búsqueda de tranquilidad al conducir. Si bien en sus inicios llevaba a hombres y no sufrió episodios graves, optó por filtrar sus viajes. ""Me siento incómoda con hombres, más allá de que no me haya pasado nada"", explicó Daiana Mazacote sobre la modalidad que ofrece la plataforma.



Además, intenta circular por San Miguel, la zona que más conoce. En el pasado realizó viajes hasta Tortuguitas y Hurlingham, donde admitió haberse sentido incómoda por no dominar el trayecto. Por eso, suele rechazar viajes alejados y mantiene activada la función para grabar las jornadas.

Rutina laboral, gastos e ingresos

Su llegada a las aplicaciones fue por necesidad económica, tras quedarse sin trabajo junto a su pareja para afrontar el alquiler. Aprendió a manejar hace un año, sacó la licencia y utiliza un Peugeot 206 modelo 2009 a gas. Realiza jornadas de ocho a diez horas, principalmente de noche para evitar el tráfico intenso.



Antes de salir, dedica hasta una hora y media a arreglarse. ""Me subo al auto vestida como si fuera a ir a una fiesta o a una oficina en Puerto Madero"", contó. Evita tacos y usa zapatillas urbanas para manejar cómoda. ""Me gusta vestirme bien y sentirme bien"", resumió sobre el ambiente que genera.



Según su experiencia, factura entre $10.000 y $12.000 por hora, alcanzando unos $80.000 brutos en ocho horas. De allí descuenta gas, comida y mantenimiento. Los arreglos mecánicos van de $100.000 a $1.000.000, por lo que la facturación de la aplicación no equivale a la ganancia final.

Un emprendimiento a bordo del vehículo

El vehículo funciona también como vidriera para su marca de carteras, Hanna Bags, que sostiene junto a su madre. Mediante carteles y un código QR a su cuenta de Instagram, promociona los productos conversando con las pasajeras y concreta unas cinco ventas diarias.