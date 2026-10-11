Una influencer señaló que el lugar ideal para merendar está en Castelar

El mapa gastronómico de la Zona Oeste sumó un nuevo espacio que promete convertirse en la parada obligada de todas las tardes. Hace tan solo unas horas, la creadora de contenido @comeren.ba, que supera los 370 mil seguidores y es un referente a la hora de buscar reseñas de cafés y restaurantes, sorprendió a su comunidad tras trasladarse a la localidad de Castelar y declarar haber encontrado uno de sus rincones predilectos para merendar.





La influencer compartió los detalles de su experiencia en Bernice, ubicado en Av. Sarmiento 2501, en una imponente esquina de la zona. Este espacio se destaca por su estética cuidadosa y una amplia propuesta de elaboración propia, especialmente en la pastelería. Durante su visita, la creadora probó un variado abanico de especialidades: su favorito dulce fueron las tostadas francesas por su textura esponjosa y sabor, aunque también destacó el Roll de canela, calificado como "el más grande que vio en su vida".

Por otra parte, las medialunas fueron destacadas como "tope de gama" entre las mejores de la zona, mientras que la torta estilo Matilda sobresalió por su intensidad chocolatosa. Además, valoró los pancakes de banana elaborados sin azúcar y acompañados con abundante fruta fresca, mientras que para aquellos que prefieren salado, la carta ofrece un scon xl de queso servido calentito, sándwich de focaccia y otras opciones de brunch.





Rapidamente, esta recomendación se viralizó entre los vecinos del oeste y amantes de la buena gastronomía, por lo que se espera que muchas personas asistan a degustar algunas de sus exquisiteces.