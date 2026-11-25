Un severo incidente se produjo este martes sobre la Autopista del Oeste, a la altura de Ituzaingó, cuando un hombre se arrojó a la cinta asfáltica desde un puente aéreo vehicular. El episodio derivó en un operativo de emergencia, la interrupción parcial de la traza principal y el inmediato traslado de la víctima al Hospital de Haedo.



De acuerdo con la información reportada sobre el caso, el suceso tuvo lugar en la zona correspondiente al kilómetro 28 de la Autopista del Oeste, sobre el puente aéreo vehicular que cruza la arteria. En esa ubicación, un hombre cuya edad fue estimada entre los 30 y los 40 años .

Operativo de emergencia y traslado al Hospital de Haedo

Ante la alerta emitida a los servicios del sector, una ambulancia se desplazó de manera inmediata hasta la zona del hecho para prestar las primeras atenciones médicas al involucrado. Tras la atención primaria en el lugar, el personal de salud ordenó la derivación de urgencia hacia el Hospital de Haedo para realizar los estudios de rigor.



Una vez ingresado en el centro asistencial de la región, el cuerpo médico determinó que el paciente sufría diversos politraumatismos derivados del impacto tras la caída desde la estructura vial. Según informaron las fuentes oficiales abocadas a la atención del episodio, el hombre se encuentra fuera de peligro.

Intervención de fuerzas de seguridad y estado de la traza

Durante el desarrollo del procedimiento de auxilio y resguardo de la calzada, en la Autopista del Oeste actuó personal policial dependiente de la Comisaría 3ª de Las Cabañas, en labor conjunta con efectivos del Destacamento Vial Gaona y miembros de Gendarmería Nacional. En el sitio también estuvieron presentes trabajadores de la empresa concesionaria de la autopista.



Foto de portada: Oeste Noticias



