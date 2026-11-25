El Municipio de Moreno puso en marcha el primer curso online de Educación Vial de gestión municipal en la Provincia de Buenos Aires, una herramienta orientada a los aspirantes que necesitan tramitar su primera licencia de conducir. La propuesta busca incorporar herramientas digitales para brindar una experiencia más simple, rápida y accesible a los vecinos de la comuna.



La medida reorganiza a nivel local el plan de capacitación vigente en la Provincia de Buenos Aires y permite que los interesados completen la formación de manera 100% digital y autogestionada. Según precisaron desde el gobierno municipal, la iniciativa fue impulsada por la Secretaría de Tránsito y Transporte a través del trabajo conjunto de la Coordinación General de Educación Vial y Capacitaciones y la Coordinación de Licencias de Conducir.

Modalidad de cursada, contenidos y certificación

Los vecinos que deseen realizar el curso deben ingresar al sitio web oficial dispuesto por el municipio y completar una serie de datos personales para iniciar la capacitación. La plataforma digital está estructurada con materiales en diversos formatos para facilitar el aprendizaje de los contenidos, incorporando videos explicativos, lecturas y distintos recursos didácticos a lo largo del trayecto.



El esquema de estudio exige que, al finalizar cada uno de los módulos, el usuario responda un cuestionario de evaluación. Una vez completada en su totalidad la capacitación, la herramienta le permitirá al usuario descargar el certificado correspondiente al tipo de vehículo para el cual solicitó el registro, diferenciando los casos de automóviles y motocicletas.

Demanda local, examen presencial y requisitos del trámite

De acuerdo con los datos brindados por el municipio de Moreno, durante el último semestre del año alrededor de 830 aspirantes realizaron el curso en modalidad presencial. Con la puesta en funcionamiento de esta nueva opción virtual, se busca dar respuesta a la demanda de la comunidad y simplificar una de las etapas previas obligatorias dentro del trámite general.



Desde la Comuna remarcaron que este curso online no reemplaza ni contempla el examen teórico presencial. Esa evaluación debe ser rendida de forma obligatoria en la sede de la Coordinación General de Licencias, ubicada en la calle Claudio María Joly 2844. Además, recordaron a la población que el trámite de la licencia de conducir es único, personal y no requiere ningún tipo de intermediarios ni gestores externos.