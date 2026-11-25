La organización juvenil y el compromiso social vuelven a decir presente en las aulas y las calles del distrito. Hace tan solo unos días, la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) de Ituzaingó anunció a través de sus canales oficiales en las redes sociales el lanzamiento de una campaña solidaria destinada a acompañar a las familias y vecinos que más lo necesitan durante las celebraciones de fin de año.





La iniciativa busca movilizar a estudiantes, docentes, familias y a toda la comunidad local para que las fiestas estén acompañadas de un gesto concreto de cercanía y solidaridad, apuntando a reunir elementos que puedan ser aprovechados en buen estado por niños, jóvenes y adultos del partido.





Quienes deseen sumarse a colaborar pueden acercar juegos y juguetes completos, limpios y en condiciones de ser entregados; prendas de ropa limpias, sin roturas y aptas para su uso cotidiano en distintas edades y talles; y libros en buenas condiciones.

La recepción de las donaciones se extenderá hasta la semana previa a Navidad y los interesados en colaborar pueden enviar un mensaje directo por whatsapp al 11 6709-7583 para acordar cómo acercar su aporte.





En tiempos de crisis económica, donde cada peso cuesta, las redes de apoyo local se establecen como fundamentales para miles de vecinos. Navidad y Año Nuevo vuelven a poner en escena la necesidad de una salida colectiva en contextos donde el individualismo se establece como la única alternativa.