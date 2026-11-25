Se trata de un nuevo operativo comunitario denominado "La Salud en tu Barrio", que se desarrollará hoy, miércoles 25 de noviembre, en la Plaza Eva Perón, ubicada en Tel Aviv 2900. La jornada llevará al espacio público a equipos de salud que atenderán distintas especialidades durante la mañana. La modalidad, que lleva los consultorios al propio barrio, apunta a facilitar el acceso de las familias a la atención primaria.



El abanico de prestaciones es amplio. Habrá atención de odontología y de clínica médica, además de ginecología y obstetricia. También se ofrecerán consultas de nutrición, estará disponible el servicio de farmacia y se podrá acceder al calendario de vacunación. La convocatoria aclara, además, que se sumarán otras prestaciones que no fueron detalladas. De esta manera, una misma jornada reúne en la plaza servicios que habitualmente obligan a recorrer distintos consultorios y centros de salud.





La invitación a los vecinos es directa: "Accedé al servicio de atención gratuita". El mensaje deja en claro que las prestaciones disponibles no tendrán costo para quienes se acerquen a la plaza. Ese dato resulta clave para muchas familias, ya que de esta manera pueden realizarse controles sin afrontar el gasto de una consulta. Además, la inclusión de nutrición y de vacunación pone el foco en la prevención, un aspecto central de la atención primaria de la salud.



Para ordenar la atención, el operativo contará con una instancia de inscripción. Esta misma se realizará de 9:00 a 11:00hs y tendrá un cupo de hasta 200 personas. La atención, en tanto, se extenderá de 9:00 a 13:00hs, es decir que ambas instancias comienzan a la misma hora. Dado el límite de personas, lo más recomendable para los vecinos interesados es acercarse temprano a la plaza. El esquema de cupo permite, además, organizar la afluencia de público a lo largo de la mañana.