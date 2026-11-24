Un incendio afectó al local gastronómico "La Sanguchería", ubicado en la Avenida Roca y Jauretche, Hurlingham. El siniestro, originado por el sobrecalentamiento de una tostadora grill, provocó importantes pérdidas materiales y obligó a sus dueños a lanzar una rifa solidaria para afrontar los costos y el pago del alquiler.

Cómo se inició el fuego y el trabajo de los bomberos

El hecho ocurrió el viernes 13 de noviembre, cerca de las 10 de la mañana. Según comentó el propietario, el foco ígneo se produjo de manera accidental luego de que, tras la jornada habitual de limpieza y desconexión de los equipos de la noche anterior, una parrilla grill quedara encendida por error tras ser utilizada a última hora.



Alrededor de las 9:50, agentes municipales de prevención que circulaban por la zona percibieron olor a quemado y observaron humo y chispazos a través de la persiana metálica transparente. De inmediato, dieron aviso a los bomberos y alertaron a la panadería vecina, cuyos empleados contactaron a la familia damnificada a través de Instagram.



Al arribar, los Bomberos Voluntarios de Hurlingham cortaron el candado de una puerta lateral para no dañar la persiana principal y sofocaron las llamas utilizando polvo químico para resguardar el equipamiento eléctrico.



El fuego consumió el cableado del sector, hizo estallar cerámicos y destruyó un anafe eléctrico nuevo junto con todos los insumos de la mesada, como panes, envases y aceites. Afortunadamente, las mesas de acero inoxidable evitaron que las llamas se propagaran con mayor velocidad, logrando salvar las heladeras y los freezers.

Reapertura en tiempo récord y rifa solidaria

Si bien los comerciantes trabajaron contrarreloj para limpiar, pintar y reparar las instalaciones, logrando reabrir en un tiempo récord de cinco días, la pérdida de casi una semana de ventas golpeó con fuerza su economía. El dueño reconoció que, debido a la caída del consumo y la crisis actual, todavía evalúan la continuidad de esta sucursal: "El incendio nos terminó de liquidar, es un agujero en el medio del pecho, pero vamos a seguir luchándola".

En ese marco, impulsaron una rifa solidaria para intentar solventar el alquiler y recuperarse. Cada número tiene un valor de $4.000, que puede abonarse a través del alias lasangucheria10, y el sorteo se realizará una vez que se venda la totalidad de los números. El primer premio consiste en dos pizzas junto a una camiseta de la Selección Argentina; el segundo incluye una docena de soquetes y un pijama a elección; y el tercero, un juego de sábanas doble y un toallón con flecos.