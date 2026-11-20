La Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR) fue sede del Pre Encuentro Regional de Estudiantes de Ciencias de la Salud. Se trató de un espacio de intercambio pensado para analizar los principales desafíos del sistema sanitario bonaerense. La propuesta puso en el centro a quienes serán los futuros profesionales del sector, que pudieron debatir y exponer sus propios trabajos.



La jornada fue inaugurada por Andrea García, directora del Instituto de Salud Comunitaria de la UNAHUR. Contó además con la participación de Claudio Pedra, director de Capacitación e Investigación de la Región VII. También se sumó Belén Vera Gemina, vicepresidenta del Consejo Provincial de Enfermería. La presencia de referentes del ámbito universitario, de la gestión sanitaria y de la enfermería le dio al encuentro el caracter de articulación entre la formación y el sistema de salud.





Junto al equipo de capacitación regional, se desarrollaron paneles de debate, una feria sanitaria y mesas de discusión. En estas últimas, las y los futuros profesionales expusieron sus trabajos de investigación local. De ese modo, la jornada combinó la reflexión colectiva con la presentación de producciones propias de los estudiantes, ancladas a la realidad de cada territorio.



En el cierre de la jornada tomó la palabra Jaime Perczyk, rector de la UNAHUR. Allí felicitó a los estudiantes presentes y, además, destacó el trabajo conjunto entre el Estado, las universidades y el sector científico, al que consideró un pilar fundamental para la planificación de las políticas de salud de los próximos años.