Un efectivo policial que trabajaba como chofer de una aplicación de viajes durante su tiempo libre mató de un disparo a un joven de 19 años que intentó acuchillarlo durante un asalto en el partido de Ituzaingó. La Justicia encuadró el hecho como un homicidio en legítima defensa y no adoptó medidas restrictivas contra el agente.



Según reconstruyeron fuentes judiciales a La Ciudad, el episodio ocurrió durante la madrugada de este viernes mientras el efectivo realizaba un traslado corto dentro del distrito a través de la plataforma Uber. En el viaje trasladaba a tres pasajeros jóvenes que ocupaban el asiento trasero del vehículo.



Al llegar a la calle Manuel Acevedo al 2600, uno de los ocupantes pidió detener la marcha alegando que se sentía descompuesto. Tras descender del rodado simulando que iba a vomitar, el sujeto se acercó rápidamente a la ventanilla del conductor y extrajo un cuchillo de grandes dimensiones con el que intentó apuñalarlo. En simultáneo, uno de los acompañantes que permanecía en el interior del automóvil sujetó al chofer por el cuello para inmovilizarlo.



En medio del forcejeo, el policía logró empuñar su arma reglamentaria y efectuó un único disparo contra el atacante armado, provocándole la muerte en el lugar. Tras la detonación, los otros dos jóvenes que participaban del robo huyeron corriendo de la escena.



En el caso intervino de inmediato la UFI Descentralizada N° 2 de Ituzaingó, a cargo del fiscal Lucio Rivero, quien se hizo presente en el lugar del hecho a partr de las 3:00 de la madrugada para coordinar las primeras diligencias y tomar declaración testimonial al efectivo, quien fue considerado víctima del robo.



Al tratarse de un episodio con participación de un integrante de las fuerzas de seguridad, la fiscalía dio intervención a personal de Gendarmería Nacional para llevar adelante las pericias balísticas y planimétricas correspondientes.



En paralelo, los investigadores trabajan sobre distintas líneas investigativas y en el análisis de los registros del viaje para establecer la identidad y el paradero de los dos prófugos, quienes tendrían una edad similar a la del joven fallecido.