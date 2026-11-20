Los Bomberos Voluntarios de Hurlingham convocaron a toda la comunidad a participar de la sexta edición de ""Bomberos por un Día"", una propuesta pensada para que familias de la zona puedan conocer de cerca la labor cotidiana de los servidores públicos. El encuentro se llevará a cabo este sábado 21 de noviembre, desde las 11 horas, en el Destacamento N.º 2 de la institución, ubicado en la calle La Tradición 4005, en la localidad de William Morris, dentro del partido de Hurlingham. La actividad incluirá charlas de capacitación y prácticas en vivo junto al cuerpo activo.

Charlas de RCP y prácticas en seis especialidades

Durante la jornada participativa en William Morris, se ofrecerán charlas dedicadas a la instrucción en Reanimación Cardiopulmonar (RCP), con el objetivo de brindar conceptos y conocimientos básicos que pueden resultar fundamentales ante una situación de emergencia médica. Además, se realizarán demostraciones y actividades prácticas abarcando seis especialidades operativas de la fuerza bomberil, llevadas adelante por el propio cuerpo activo de los Bomberos Voluntarios de Hurlingham.



A través de estas dinámicas, los vecinos asistentes podrán tomar contacto directo con las distintas técnicas, herramientas y procedimientos de seguridad que forman parte habitual del trabajo de auxilio. En las previas ediciones organizadas en el municipio, se llevaron a cabo simulacros de intervención, demostraciones con mangueras de agua y equipamiento específico, recorridos con circuitos de obstáculos, instalaciones de tirolesa y vivencias en espacios acondicionados con humo no tóxico.

Propuesta pensada para toda la familia

La iniciativa busca acercar a la sociedad la tarea diaria de prevención que efectúa la institución en el distrito de Hurlingham. Desde la organización invitaron a las familias a acercarse al Destacamento N.º 2 para compartir el encuentro y sugirieron llevar el mate para disfrutar de un día diferente en el cuartel. Los más chicos también contarán con una atención especial dentro del predio, ya que dispondrán de actividades pensadas especialmente para ellos en las diferentes especialidades exhibidas.

Reprogramación en caso de lluvia

Asimismo, los organizadores aclararon el esquema a seguir si se presentan condiciones meteorológicas desfavorables durante el fin de semana. En caso de lluvia en la fecha señalada del sábado 21 de noviembre, la jornada será reprogramada para el sábado 28 de noviembre en la sede de La Tradición 4005 en William Morris.