Hace unas horas, la hamburguesería Burger Point, ubicada en Coronel Quesada 1275, anunció el lanzamiento de un concurso para festejar a lo grande sus primeros ocho años de trayectoria en el barrio. El comercio decidió premiar a sus clientes con un sorteo que consagrará a dos ganadores, permitiéndoles disfrutar de hamburguesas a lo largo de los próximos doce meses de manera totalmente gratuita.





De acuerdo con lo detallado por sus dueños, la recompensa para los ganadores incluye una hamburguesa a elección por mes: cada uno de los dos ganadores podrá seleccionar cualquier variedad del menú junto a una porción de papas fritas. La promoción cubrirá un total de 12 meses consecutivos, asegurando un año entero de degustaciones gratuitas.





La convocatoria se realiza de manera digital a través del Instagram de @burger.point_ . Es requisito obligatorio ser seguidor de la cuenta y los participantes deben dejar un comentario en la imagen del sorteo. Desde la organización remarcaron que cuantos más comentarios se dejen, más chances habrá de ganar.

La fecha límite fijada para registrar los comentarios y formar parte del sorteo es el próximo 30 de noviembre. A su vez, aprovecharon el anuncio para expresar su gratitud hacia la comunidad que los acompaña desde sus inicios: "Cumplimos 8 años y queremos festejarlo con ustedes. Gracias por elegirnos todos estos años", expresaron en sus cuentas oficiales en las redes sociales.